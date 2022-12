Kerstsfeerterras in ’t Torreke terug van weggeweest

Aanstaande vrijdag 16 december organiseert de vzw Dadizele Onderneemt voor de vierde keer haar kerstsfeerterras. De ondernemersvereniging slaat daarvoor de handen in elkaar met de lokale horeca-uitbaters.

Na drie geslaagde edities en een onderbreking door de coronacrisis is het kerstsfeerterras in ‘t Torreke helemaal terug van weggeweest. “We zijn blij dat we, na twee jaar afwezigheid, opnieuw ons terras kunnen organiseren”, aldus Thomas Paret, secretaris van de vzw Dadizele Onderneemt.

“Aanstaande vrijdag 16 december is jong en oud welkom vanaf 17.15 uur op het gemeentelijk domein ‘t Torreke. We kiezen voor hetzelfde concept als in het verleden. De lokale horeca baat de centrale bar uit. De verenigingen en handelaars staan eromheen met hun stand.”

Bezoekers aan het kerstsfeerterras zullen alvast geen honger leiden. De deelnemende verenigingen voorzien tal van lekkere hapjes. Op het menu staan onder andere pannenkoeken, wafels, frietjes, braadworsten, frituurhapjes, hotdogs, Mexicaanse taco’s en pasta. Het kinderkoor onder leiding van juf Gwendolien Bekaert is ook dit jaar terug van de partij. Zij zorgen voor de gepaste kerstsfeer. Voor de allerkleinsten is er een springkasteel voorzien.

“We zijn vooral blij om te zien dat er in vergelijking met het verleden nog meer horecazaken meedoen. De samenwerking tussen de verenigingen en de lokale horeca zorgt ervoor dat we er opnieuw iets leuks van kunnen maken”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie), die ook zelf met Marhaba een horecazaak runt.

(BF/foto JS)