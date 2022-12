Kerstsfeer in De Panne met Winterdorp

Deze eindejaarsperiode staat het Winterdorp met de 11 meter hoge kerstboom centraal in De Panne. De hele kerstvakantie en het weekend ervoor wordt het Marktplein met het Winterdorp de gezelligste plek om te socializen met familie of vrienden. Met winterterrassen, chalets, mobiele acts, muzikale optredens en een gigantische klimtoren met felgekleurde lichtslingers.

De kerstsfeer opsnuiven in een decor van feestelijke lichtjes en kerstbomen, met de geur van dennenhars, glühwein en oliebollen, een glaasje drinken in een van de 13 kerstkraampjes die worden uitgebaat door verenigingen, een ritje maken op de nostalgische draaimolen…

Dat kan elke dag, maar er zijn ook themadagen voor de kinderen. Ze kunnen zich rot amuseren tijdens Kinderwonderland op 27 en 29 december, 2 en 4 januari of op de Kidsparty op 30 december en 2 januari. Ze kunnen een tekening bezorgen aan de kerstman via zijn postbus, onder andere aan de O. L. V.-kerk en aan de Sint-Audomaruskerk. Of ze kunnen gratis deelnemen aan de zoektocht naar rendiertjes die verstopt zijn in het bos (deelnameformulieren bij Visit De Panne).

Na een lange coronapauze is Immac Zingt terug van weggeweest. Op 21 december om 16.45 uur verzamelen de kinderen in het Immaculata-Instituut, met hun kerstmutsen en zaklampen. De stoet trekt naar de Markt om 17.30 uur en zorgen een uur lang voor een muzikale kerstsfeer met een mix van kerstliedjes, actuele hits van onder andere Camille, Metejoor, oude succesnummers in een nieuw jasje met #LikeMe en als apotheose Leve De Panne, daar staat mijn huis.

Afterwork party

Het schoolbestuur doet een oproep naar oud-leerlingen die ooit op het podium hebben meegezongen. Zij worden achteraf getrakteerd op een drankje. De schoolkinderen mogen smullen van oliebollen en kunnen op de klimtoren spelen. Om het werkjaar met alle collega’s mooi af te sluiten is er de afterwork party op vrijdag 23 december. Voor de smoefelaars zijn er verrassende hapjes en tapjes op de Smoefelmarkt in de Kasteelstraat op woensdag 28 december en woensdag 4 januari in de Kasteelstraat.

Duurzaamheid

De organisatoren trekken de kaart van duurzaamheid, wat in diverse facetten merkbaar zal zijn. Op het Winterdorp-podium zullen heel wat bekende namen voor ambiance zorgen. Je kunt meezingen met Wim Soutaer, Bram en Lennert, Boney M, Geena & The Lisa’s… En op nieuwjaarsdag is er het traditionele vuurwerk op de Zeedijk.