Kerstsfeer in Brugge gaat van start: vanavond openen Wintergloed en de Kerstmarkt

Vanavond start het winterseizoen in Brugge: de lichtwandeling Wintergloed opent, net zoals de kerstmarkt op de Markt. “De zwarte containers komen terug, maar we maken het wel een stuk gezelliger”, zegt Dirk Vanhegen, voorzitter van het organiserende BHC. Een stijging van het standgeld op de kerstmarkt – tien procent voor non-food en liefst een verdubbeling voor een horecastand – doet een tiental standhouders wel afhaken.

Anders dan in veel andere steden vond er vorig jaar in Brugge wél een kerstmarkt met winterwandeling plaats, al was het toch wat met de rem op. Covid was nog verre van weg, er gold nog een sluitingsuur én alle bezoekers moesten met een covid safe ticket aantonen dat ze wel degelijk ingeënt waren. Bovendien regende het de eerste weken bijzonder vaak en kwam er bakken kritiek op de te kille zwarte containers die gebruikt werden als kerstkraampjes.

“Het was inderdaad allemaal niet zo evident vorig jaar, maar nu hebben we toch mooie vooruitzichten”, zegt Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum (BHC) dat instaat voor de organisatie van de kerstmarkt. “Aan die zwarte containers op zich (die aangekocht werden door de stedelijk vzw Brugge Plus, red.) kunnen we niet veel veranderen, aan de opstelling ervan wel.”

“De grote koepel op de Markt gaat weg en zo krijgen we meer ruimte om alles mooi en gezelliger te plaatsen. Eigenlijk worden het twee cirkels: een rondom de kerstboom en een rondom het standbeeld van Breydel-De Coninck. In de plaats van de koepel komen mooie open stretchtenten om toch wat schuilplaatsen te creëren tegen de regen of koude.”

Dirk Vanhegen wijst er verder op dat alleen al door het wegvallen van de covidbeperkingen het een stuk gezellig zal zijn. “Er komen geen controleposten meer, er zijn minder lelijke hekken nodig om het terrein af te sluiten… En de gezelligheid moet en zal natuurlijk ook een groot stuk van de mensen zelf komen. Er zijn dit jaar, door diverse omstandigheden wel een tiental standhouders minder, maar de bezoeker zal daar niet veel van merken. We hebben een mooi en diverse aanbod. Nieuw is onder meer een kraampje met Griekse gerechtjes.”

Huurgeld fors gestegen

Dat een aantal standhouders afhaakt, zal wel uiteenlopende redenen hebben, maar het prijskaartje zal in veel gevallen toch wel een doorslaggevende rol spelen. Het BHC hanteert zeven prijscategorieën. We vernemen dat de prijs die BHC aanrekent voor een standhouder met een niet-horecakraam met 10 procent gestegen is in vergelijking met vorig jaar.

Voor de goedkoopste categorie ‘artisanale producten met certificaat – geen voeding’ betaalt een standhouder 2.900 euro. Als het gaat om een stand waarbij de voeding ter plaatse wordt geconsumeerd, gaat de prijs al snel de hoogte is, zoals naar 7.500 euro voor artisanale voeding ter plaatse en 9.500 euro voor niet-artisanale voeding ter plaatse. Voor een zuivere drankenstand – de hoogste categorie – is er zelfs een verdubbeling van de prijs in vergelijking met vorig, wat dan neerkomt op 12.500 euro. Alle genoemde bedragen zijn zonder btw.

“Als we zien wat Brugge Plus, de eigenaar van de containers, aan ons vraagt voor de huur, dan kunnen wij niet anders dan zulke bedragen aanrekenen aan de standhouders”, klinkt het bij de organisatie. Wel opmerkelijk: naar we vernemen haakte ook met de verdubbeling van de kostprijs geen enkele horecastandhouder af. Het zijn de standhouders die geen voeding en drank voor plaatselijke consumptie verkopen en met een meerprijs van tien procent geconfronteerd worden die afhaken.

Elektriciteitsteller

Daarmee is voor de standhouders de financiële kous nog niet af. Ze hebben in hun standje elk een teller voor elektriciteit en krijgen op het einde van de rit dus daarvoor ook nog een afrekening. Het wegblijven van een aantal standhouders noopt N-VA-gemeenteraadslid Nele Caus tot een interpellatie op de volgende gemeenteraad.

“Wij vragen ons af wat de reden is voor het feit dat er minder standen dan voorheen zijn ingevuld en willen daarover wat uitleg van het stadsbestuur”, zegt raadslid Caus. “Toen de kostprijs voor het aankopen van deze containers door Brugge Plus bekend werd, hebben wij er met onze fractie al op gewezen dat die veel te hoog was en dat er geen goed marktonderzoek werd gedaan. Mocht nu blijken dat door die hoge kostprijs, die Brugge Plus dan zou doorrekenen aan het Brugs Handelscentrum en die deze dan op haar beurt doorrekent aan standhouders, er sommige standhouders afhaken dan zou dat toch wel erg spijtig zijn.”

Acht installaties

Maar de Brugse winterbeleving beperkt zich dus niet tot de kerstmarkten op de Markt en het Simon Stevinplein. Op het Minnewater is opnieuw een schaatspiste in kunstijs aangelegd met bijhorende ‘Winterbar Vorst’. Daar kan je terecht voor hartverwarmende hapjes en drankjes in een sfeervol kader.

En dan is er natuurlijk ook nog dagelijks de lichtbelevingswandeling Wintergloed, met een route die je langs acht verschillende lichtinstallaties op iconische Brugse plaatsen brengt. Onder meer het nieuwe beurs- en congresgebouw BMCC, het Oud Waterhuis, de Sint-Godelieveabdij, het Koning Albert I-park en de Begijnenvest worden erg fraai en origineel uitgelicht met spectaculaire installaties. Wintergloed loopt tot en met zondag 8 januari.

Meer info: www.brugge.be/wintergloed