Kerstmarkt voor goede doelen in binnentuin restaurant Den Olifant: “Mooie inzet willen we steunen”

In de binnentuin van restaurant Den Olifant vindt op zondag 18 december een kerstmarkt plaats ten voordele van Kom op tegen Kanker en Allemaal Mensen. Het belooft een gezellige curiosamarkt te worden met hartverwarmende versnaperingen en warme dranken.

Het idee ontstond zes jaar geleden bij Ruben Boussemaere en Margo Cherchie, de uitbaters van Den Olifant in Ieper. “In Zandvoorde was een kerstmarkt waar familie van Margo aan deelnam. Haar mama maakte bloemstukjes, mémé en tante bakten wafels en zorgden voor glühwein, kinderen verkochten er knutselwerkjes”, herinnert Ruben zich nog goed.

Standhouders welkom

Dat concept besloot het koppel over te nemen in Ieper. Sinds 2016 organiseren Ruben en Margo een kerstmarkt ten voordele van het goede doel. “Geïnspireerd door De Warmste Week steunen we organisaties die het nodig hebben: Kom op tegen Kanker en de vzw Allemaal Mensen van de Heuvellandse familie Libbrecht.”

Geïnspireerd door De Warmste Week steunen we organisaties die het nodig hebben

Als organisator voorziet Den Olifant in eten en drank (warme wafels, pannenkoeken, hamburgers…) Standhouders die iets anders willen aanbieden, zijn welkom. “Mensen uit de streek zijn aanwezig met een divers aanbod. Dat is leuk voor de sfeer. Er komt iemand die kinderkleertjes maakt, er zijn toffe spulletjes, Lucasbier ten voordele van de vzw Lucas’ Droom van Bart en Sara Maes, kerststukjes… We hebben nog plaats voor extra standen.”

De standhouders krijgen tafels en elektriciteit en hoeven geen standgeld te betalen. “Wij vragen wel een vrije gift voor de twee goede doelen. De bezoekers sponsoren door te eten en te drinken. Het grootste deel van de winst gaat naar Kom op tegen Kanker en Allemaal Mensen. We kozen voor die doelen omdat kanker recent heel dicht gekomen is in onze familie en voor Allemaal Mensen omdat we Bruno en Siska – de juf van onze kinderen – genegen zijn. Met hun vzw brengen ze menselijkheid in het vluchtelingenkamp in Duinkerke. Iedere derde zaterdag van de maand trekken ze er naartoe. Omdat er geen sanitair is, brengen ze er warm water. Ze zorgen voor mobiele wasbakken om haren te wassen, voor generatoren zodat de mensen hun telefoon kunnen opladen, voor speelgoed voor de kinderen… Die mooie inzet willen we steunen.”

Afhaalmenu

Bij slecht weer vindt de kerstmarkt binnen plaats. Behalve via de kerstmarkt steun je de goede doelen ook als je bij Den Olifant een feestelijk afhaalmenu bestelt. Per verkocht menu gaat een euro naar het goede doel. (KVL)

Kerstmarkt Den Olifant op zondag 18 december vanaf 14 uur in de de Stuersstraat 3 in Ieper. Info: www.den-olifant.be.