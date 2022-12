Kerstmarkt op koopzondag moet voor extra sfeer zorgen in Zwevegem

Na twee jaar coronaonderbreking is er zondag opnieuw een kerstmarkt. Die moet dit jaar nog gezelliger dan vroeger worden, en daarom is ze gekoppeld aan de koopzondag.

Zowat acht jaar terug werd opnieuw een kerstmarkt georganiseerd in het centrum van Zwevegem. Een vast comité om de markt te organiseren was er niet echt. De eerste edities waren weliswaar verdienstelijk, maar het kon beter. Enkele jaren later werd marktleider Philippe Depraetere aangezocht om de organisatie op zich te nemen. Samen met Waldo Rigole en Piet Vanhoutte richtte hij een comité op, dat de steun van het gemeentebestuur genoot. Nu is het organisatiecomité versterkt met Frank Planckaert.

Volgens Philippe Depraetere ligt het succes van de markt grotendeels aan het aanbod. “Op de kerstmarkt zullen er ruim dertig standhouders zijn. We hebben ervoor gekozen om niet alleen maar eet- en drankkramen te hebben, maar een rijke variatie aan producten aan te bieden.”

Belangrijk bij de kerstmarkt is ook de gepaste animatie. “Uiteraard komt de Kerstman op bezoek, is er een kerstelfje dat accordeon komt spelen en staan er een draaimolen en een springkasteel. Ook kunnen de kinderen zich mooi laten schminken.”

Muzikale primeur

Op muzikaal vlak kondigt Depraetere een primeur aan: “Het kerstensemble van Showband Calypso zal er samen met leden van het jeugdorkest van De Ware Vrienden optreden. Het is de eerste keer dat er zo’n samenwerking is. Met de heel mooie en grote kerstboom op het midden van het plein, is dat zeker iets om naar uit te kijken. Ook zal Gaveromroep live vanop de kerstmarkt uitzenden.”

Schepen van Lokale Economie Raf Deprez (CD&V) is blij dat het comité opnieuw een kerstmarkt organiseert: “Er komt daar toch heel wat werk bij kijken. Ik wil hen dan ook danken voor hun inzet, want mochten zij het initiatief niet nemen, dan was er zondag geen kerstmarkt.” De schepen hoopt dat er veel handelaars zullen deelnemen aan de koopzondag.

De kerstmarkt loopt van 15 tot 21 uur op het Toyeplein in het centrum van Zwevegem.

(GJZ)