Kerstmarkt met verenigingen en marktkramers

Voor het tweede jaar op rij organiseert het kerstmarktcomité Moorslede een gezellig, winters gebeuren op de Marktplaats in Moorslede. Op zaterdag 16 december palmen verschillende kraampjes het centrum van de gemeente in. “Een mooie mix van marktkramers en verenigingen.”

De kerstmarkt in Moorslede groeide door de jaren heen uit tot een echte traditie. Toen ondernemersvereniging Unizo na de coronacrisis aangaf het gebeuren niet meer te organiseren, dreigde het winterevenement echter te verdwijnen. Een nieuw kerstmarktcomité kon dit gelukkig voorkomen.

Vorig jaar vond de kerstmarkt op de Marktplaats in Moorslede weer plaats. “De jaarlijkse kersttraditie in Moorslede is springlevend. We zijn klaar om opnieuw het hart van de gemeenschap te verwarmen”, aldus Arno Monteyne, Benny Galle, Ferdi Messelis en Filiep Vandaele van het kerstmarktcomité.

“Na een succesvolle editie vorig jaar organiseren we op zaterdag 16 december vanaf 17 uur weer een betoverende kerstmarkt die belooft te schitteren als een wit winterwonderland”, klinkt het enthousiast.

Lokale verenigingen

Voor de organisatie van het gebeuren kan het kerstmarktcomité ook dit jaar rekenen op het enthousiasme van verschillende lokale verenigingen. Onder andere de sportievelingen van wielertoeristenclub WTC Mwoslé, de leden van de Landelijke Gilde Moorslede en de jongeren van KSA Moorslede staan samen met het comité klaar om de Moorsleedse Marktplaats om te toveren tot een sfeervol gebeuren. “Als organisatie streven we ernaar om een gezellige mix van marktkramers en verenigingen te brengen. Hun kraampjes zullen gevuld zijn met tal van winterse lekkernijen, ambachtelijke producten en leuke feestelijke snuisterijen.”

De organisatoren hopen alvast dat vele Moorsledenaars, maar ook mensen van buiten de gemeente, de weg vinden naar het centrum van Moorslede. “Laat ons samen de feestdagen inluiden met warmte en gezelligheid. We hopen dat het een onvergetelijke dag vol winterse charme wordt.” (BF)