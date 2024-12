Kerstmarkt en Mini Kerstparade kennen succes

Ondanks veel wind en regen blikken de organisatoren van de Kerstmarkt in Kruiseke (Wervik) toch heel tevreden terug. Volgens de organisatie waren er zaterdagavond meer dan 500 bezoekers.

Veloclub Willen is Kunnen en Palm Exotics beslisten zaterdagvoormiddag om door de voorspellingen van barre weersomstandigheden alle 15 standhouders een plaats te geven in GC De Knippelaar. “Een potje stovers met garnaaltjes of gepersonaliseerde kaarsen: er was voor ieder wat wils”, zegt Timo Spinnewyn.

Het hoogtepunt was ongetwijfeld de Mini Kerstparade. “Zo’n 55 deelnemertjes konden niet wachten om van start te gaan op het licht aangepaste parcours in de omgeving van GC De Knippelaar”, zegt Timo. “Het ene praalwagentje speelde mooie kerstmuziek, terwijl het andere vol hing met kerstlichtjes. Alle aanwezigen en deelnemertjes genoten van dit unieke gebeuren. Nergens in de streek vindt dergelijke gezellige parade voor kinderen plaats.”

Tabaksfee

“Het was duidelijk dat de papa’s zeker hun best hadden gedaan. De Tabaksfee en Belleman Nick Pauwels waren van de partij en mochten de drie mooiste praalwagentjes belonen met een toegangskaart voor Bellewaerde Park. Heel wat (groot)ouders, nonkels, tantes… kwamen de kleine kerstmannetjes en -vrouwtjes aanmoedigen en bleven nadien met plezier hangen op de gezellige kerstmarkt. Het was er bij momenten op de koppen lopen.”

Ook de kerstman kwam nog een bezoekje brengen. Heel wat kinderen konden op de foto met hem en zijn twee elfjes. heel wat aanwezigen bleven hangen aan de gezellige kerstbar. Afgesloten werd met de Après ski party.

Op naar de volgende editie: onthoud alvast de datum: 13 december 2025!