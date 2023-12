Kerstmarkt brouwerij Gaverhopke ten voordele van ezelboerderij

Brouwerij Gaverhopke organiseert zondag 10 december in de Platanendreef in Nieuwenhove al voor de elfde keer een kerstmarkt. Van 11 tot 18 uur verkopen standhouders er handgemaakte en/of lokaal gebonden producten. De opbrengst gaat naar de therapeutische ezelboerderij Elza en Valère in Deerlijk.

“Het geldbedrag is de som van de fooien die de studenten in onze brasserie krijgen, de verkoop van snoepzakjes, en een deel van het standgeld dat de deelnemers aan de kerstmarkt moeten betalen. De kerstman zal een mooie cheque van 1.250 euro meebrengen”, vertelt zaakvoerder Bruno Delrue.

Ideale compagnon

“Het beeld van koppige, domme dieren willen we eerst en vooral de wereld uit helpen”, luidt het bij ezelboerderij Elza en Valère. “Als er nu twee eigenschappen zijn die helemaal niet bij deze dieren passen, dan zijn het wel deze twee. Ezels zijn rustig, betrouwbaar, geduldig, lief en verdraagzaam. Eenmaal je dat hebt begrepen, gaat een fantastische wereld open.”

“Werken met kinderen en ezels is werkelijk iets wonderbaarlijks. Er zijn geen mooiere zaken dan de onbezorgde, spontane en speelse interactie tussen mens en dier. De ezel is bij uitstek de ideale compagnon de route om met die onbezorgde speelsheid mentale en/of motorische beperkingen wat aan banden te leggen.”

Ook zomermarkt

Alvast ook even vooruitblikken: op zondag 19 juli organiseert ’t Gaverhopke op het domein van het Goed in Nieuwenhove een grote zomermarkt. De ambachtelijke brouwerij bestaat sinds 1994 en nam in 2015 haar intrek in de kasteelhoeve.

De brasserie is elke zaterdag en zondag open vanaf 11 uur, en van mei tot augustus ook op woensdag, donderdag en vrijdag. Je kunt er terecht een ruim assortiment dranken en in huis bereide gerechten.