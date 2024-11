Kerstmagie palmt kasteel van Wijnendale in in

Na een jaar onderbreking is het weer zover: Kerstmagie palmt het Kasteel van Wijnendale in. Op diverse dagen in de periode van zaterdag 7 tot en met zaterdag 28 december kan iedereen genieten van een betoverende theaterwandeling in de burcht van kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele.

De organisatie is in handen van Historalia, dat in de zomer van 2023 hoge ogen gooide met de musical Marie-Antoinette.

Kerstmagie is de combinatie van enerzijds theater met acteurs van vlees en bloed en anderzijds een audiovisuele ontdekkingstocht.

“Prachtige lichteffecten, passende muziek, oogstrelende decors en een spannend verhaal bieden de bezoekers om en bij de 50 minuten amusement”, zegt pr-verantwoordelijke Peter Mariën. “Na de wandeling door het kasteel kun je met de Kerstman op de foto.”

Die Kerstman wordt vertolkt door Herman Vogelaers (69), die in de Wijngaardstraat op de wijk Don Bosco woont. “Ik doe dat bijzonder graag”, zegt hij. “Ik acteer ook soms bij Theater ‘t Fonteintje. Als Kerstman kun je de ogen van de kinderen doen twinkelen.”

IJskoningin centraal

Lore Cortvriendt (39), die samen met haar man Tom Van Den Heuvel (45) brasserie ‘t Heuvelhof uitbaat, is tevens commercieel manager van Historalia. “Kerstmagie is een unieke kans om helemaal in de kerstsfeer te komen en tegelijkertijd van cultureel erfgoed te proeven”, vindt ze. “Het interieur van het kasteel is op zich al meer dan het bezoeken waard. Na de wandeling kun je in de kerstbar terecht, die we met ‘t Heuvelhof runnen. Gezelligheid troef.”

Anne Pollentier (64) uit de Maasstraat is samen met enkele andere naaisters verantwoordelijk voor de kostumering. Zij heeft onder andere de jurk gemaakt voor de ijskoningin, dit jaar de centrale figuur in het verhaal. Anne heeft 41 jaar in het volwassenenonderwijs in Brugge de vakken kleding en mode gegeven. Ervaring zat!

Ann Bossier (52) uit de Zwevezelestraat, nog een Torhoutse, zal in de huid kruipen van de ijskoningin. “Een leuke rol”, zegt ze. “Ik mag zelfs een stukje zingen en dat doe ik heel graag. Ik heb een ijzige spreuk uitgesproken en daardoor zitten de Kerstman en zijn trouwe elfjes in een vreselijke kou gevangen. De kinderen moeten helpen om het kerstfeest te redden.” (JS)

De tickets kosten 18,95 euro. Kinderen tot en met 4 jaar komen er gratis in. Info en kaarten: www.kerstmagie.be.