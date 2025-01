Kerstmagie in kasteel du Parc, tijd voor een nieuwe impuls: “Tevreden, maar zeker ruimte voor verbetering”

Kasteel du Parc baadde opnieuw in de feestelijke sfeer van Kerstmagie. Van 7 tot 28 december konden bezoekers genieten van magische theaterwandelingen doorheen het historische kasteel. Maar ondanks de inspanningen van de organisatie lijkt het tijd voor een frisse aanpak.

Historalia, de drijvende kracht achter het evenement, zet al jaren in op vernieuwing, maar blijft trouw aan de kern van kerst en magie. Over alle locaties heen trok Kerstmagie dit jaar 35.000 bezoekers, met een uitschieter van ruim 10.000 in Westerlo. In Vlamertinge bleven de cijfers echter steken op 3.300. Voormezelenaar Roger Liefooghe (77) stond samen met Hans Robyn in voor de regie in Vlamertinge. “De acteerprestaties en decoratie waren van het hoogste niveau”, blikt Roger terug. “Het was de derde keer dat ik de regie deed, en dit was veruit de beste editie. We werkten met een ploeg van 125 mensen, waarvan 64 acteurs. Zelfs de medewerkers aan de bar verdienen een pluim. En dat allemaal pro deo!”

Roger ziet echter ruimte voor verbetering. “Het aantal toeschouwers lag lager dan vorige jaren. We kunnen er niet omheen dat er sleet op de formule komt. Westerlo heeft een bereik van 1,1 miljoen inwoners binnen een straal van 30 kilometer. In Vlamertinge zijn dat er maar 400.000, en bovendien kwam dit jaar het kasteel van Wijnendale erbij als extra locatie.”

Verschil in beleving

“Ook de toegangsprijs van 18,95 euro voor volwassenen speelt een rol. Voor een gezin met twee kinderen, dat nadien nog iets wil drinken of eten, loopt het snel op tot 100 euro. Mensen letten meer op hun uitgaven.”

Roger merkt daarnaast een verschil in beleving tussen de kastelen. “Ik had graag het scenario wat aangepast aan plaatselijke situaties, maar dat mocht niet zomaar. Niels Devalck, de jonge Antwerpse scenarist, hield vast aan zijn originele script. Begrijp me niet verkeerd, ik ben tevreden, maar ik zie wel waar het beter kan.”

Met een evaluatie in het vooruitzicht is het duidelijk dat Kerstmagie in Vlamertinge op zoek gaat naar nieuwe ideeën om de magie sprankelend te houden. Eén ding staat vast: de inzet van de vele vrijwilligers verdient alle lof.