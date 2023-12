Kerstboomactie zorgt voor gezelligheid in centrum van Dikkebus

Het feestcomité van Dikkebus ging rond met kerstbomen om het dorp in de kerstsfeer onder te dompelen.

“We hebben 88 bomen rondgedeeld in verschillende straten van Dikkebus”, zegt Dominiek Vandeputte van het feestcomité. “Mensen konden op voorhand een boom bestellen voor de luttele prijs van 14 euro en die hebben we dan aan huis geleverd. Op 6 januari 2024 worden de bomen weer opgehaald. Na de kerstboomactie richten we onze pijlen op onze volgende activiteit: de tiende editie van de jaarlijkse quiz Hersengymnastiek op vrijdag 26 januari 2024.” Op de foto zien we Dirk Verdonck, Dominiek Vandeputte, Rene Mortier, Jeroen Mostaert, Niels Creus, Bjarne Dewindt, Pedro Dewindt, Robin Lemaire, Bram Boudry, Brent Crott, Dirk Martens en Bjorn Vandaele. (API/gf)