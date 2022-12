Kerstbeurs met handgemaakte geschenken in Lichtervelde

Wie nog op zoek is naar een geschenk voor kerst, kan daarvoor op 11 december terecht in Gildenhove, waar Christa en Marc een kerstbeurs organiseren uitsluitend met als thema kerst. Ook de Kerstman zal aanwezig zijn met een grote zak snoepjes.

Christa Taveirne en Marc Degrieck wonen in de Jules Missinnelaan in Lichtervelde, waar je terecht kan met je strijk in ‘Het strijkje’ of in de pakjesdienst. In februari van dit jaar organiseerden ze een eerste creatieve beurs in oc De Schouw.

“Er waren meer dan 50 standhouders aanwezig en er kwam veel volk over de vloer. Zowel de foyer als de grote zaal stonden vol met creatievelingen. De standhouders waren tevreden en ook de bezoekers gaven lovende commentaren. Dat sterkte ons om een kerstbeurs te organiseren”, zegt Marc enthousiast. “Op de kerstbeurs staan er standhouders met zelfgemaakte hobbycreaties met kerst als rode draad”, vertelt Marc.

Magische sfeer

“We gaan voor een magische sfeer met veel warmte. Denk aan knuffels, kettingen, kerstkaarten, en zoveel meer, alles met de hand gemaakt. De Kerstman is aanwezig om de mensen te begroeten en snoepjes uit te delen. Gildenhove is kleiner dan oc De Schouw, maar het is een mooie zaal.”

“Er zullen 34 standhouders aanwezig zijn, met allerhande producten. Van oorringen, tot ambachtelijke chocolade, kerststukken, Scandinavische gnooms. Al na een maand was het volzet, we hebben heel wat mensen moeten weigeren. Onder het afdak buiten zullen jenever, glühwein, warme chocolademelk, verse pompoensoep en de gebruikelijke dranken voorhanden zijn. We willen dat iedereen ervan geniet.”

De kerstbeurs vindt plaats op zondag 11 december van 9.30 uur tot 18 uur in zaal Gildenhove, Statiestraat 5-7 in Lichtervelde. De toegang is gratis.

Marc en Christa organiseren volgend jaar een tweedaagse, grote, creatieve hobbybeurs in oc De Schouw op 4 en 5 maart. Wie daaraan wil deelnemen kan zich wenden tot Christa Taveirne, 0479 09 93 42.

(JW/foto KD)