Kermis op de Kaai in Nieuwpoort

Van vrijdag 23 tot en met woensdag 28 juni 2023 wordt het Fonteinenplein op de Kaai opnieuw een kermisparadijs voor jong en oud tijdens de derde editie van Koai Kerremesse. De kermis is op vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag geopend vanaf 16 uur. Op zaterdag en zondag is dit vanaf 15 uur.

Op de kermis kun je je verwachten aan tal van uitdagende attracties: een ritje op de Techno Power, eendjes vissen of een wedstrijdje in de botsauto’s. Daarnaast is er een lunapark, schietkraam, een mini-trampoline, een rups- en kindermolen enz. Na het succes van vorig jaar maakt ook funhouse Beach Party opnieuw zijn opwachting. Tussendoor kun je genieten van de typische kermisversnaperingen.

Foorkrant

Een foorkrant met tal van kortingsbonnen is bij Toerisme Nieuwpoort, de Jeugddienst en online via www.visit-nieuwpoort.be. Hierin vind je ook een deelnemingsstrook voor de tombola.

Je kunt je tombolastrookje deponeren in de stembus te midden van het kermisplein tot en met zondag 25 juni 2023 om 22 uur. De winnaars worden bekendgemaakt op maandag 26 juni 2023.