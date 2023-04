Kemmelberg kleurt weer paars: Heuvelland viert de lente met boshyacintenfestival

In Heuvelland staan de boshyacinten in volle bloei. Zo kleurt de Kemmelberg voor een tijdje paars. Voor de gemeente Heuvelland, in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek en met steun van Provincie West-Vlaanderen het signaal om een heus boshyacintenfestival te organiseren.

De boshyacint is voor velen een streling voor het oog. Eens ze er zijn, blijven ze wel niet zo lang. De boshyacint verdwijnt weer na ongeveer 4 weken. Vandaar dat de activiteiten rond de boshyacint zich concentreren van nu tot ongeveer Moederdag.

Op het boshyacintenfestival was het dringen om in de paarse bloemenpracht op de foto te gaan. Gesmaakt waren ook de proevertjes van confituur van paardenbloemen en het notenbrood of pesto van daslook.

Wie aan het boshyacintenfestival nog niet genoeg had, kan meestappen met Els van de Hollemeersch om het het prachtige bloementapijt te bewonderen op 22, 23, 28 of 29 april. Bij Toerisme Heuvelland liggen wandelroutes klaar om de boshyacinten te spotten.

Een plek om ze goed als één prachtige bloemenweide te zien, is waar de voormalige brasserie ‘De Alverman’ was. Er kan er niet tussen gewandeld worden, maar boven de omheining zijn er heel mooie foto’s te maken.

In de lobby van Hostellerie Kemmelberg hangt er een zeer grote foto (8 meter op 2,5 meter = 20 m²) van deze paarsblauwe bloemenpracht.

Meer info: https://www.toerismeheuvelland.be/nl/boshyacintenfestival

(MD/foto EF)