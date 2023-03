Katrien Brackx is 75.000ste duiker in Duiktank Transfo

Zondagnamiddag werd in Duiktank Transfo in Zwevegem de 75.000ste duiker verwelkomd. Het is Katrien Brackx uit Leffinge.

Het was even voor 14 uur dat Katrien Brackx (33) uit Leffinge de duiktank kwam binnengewandeld. Ze werd er door operationeel manager Marc Maelfait uitgepikt als 75.000ste duiker. Katrien woont in Leffinge en geeft duikopleidingen aan de Duikpunt Duikschool Oostende-Brugge. “Ik ben aangenaam verrast dat ik de 75.000ste duiker ben. Duiktank Transfo is voor mij geen onbekend terrein. Ik kom hier af en toe om aan ‘freediven’ te doen. Bij freediving duik je onderwater op een ademteug. Jouw adem inhouden dus, want je gebruikt geen ademapparatuur. In de duiktank kan en mag dit”, vertrouwde ze ons toe.

Marc Maelfait zegt enkele moeilijke jaren achter de rug te hebben. “Als we terugblikken op de laatste jaren die voor iedereen zwaar zijn geworden door COVID en de verhoogde energieprijzen, hebben we ondanks de weinige maanden dat we konden openen er toch iets van kunnen maken. Tijdens de zomermaanden waar iedereen het land niet mocht verlaten, hebben we meer duikers mogen ontvangen dan de jaren ervoor, maar nu pas ondervinden we terug een heropbloei van de duikclubs en duikscholen.”

Duiktank Transfo opende op 15 maart 2015 en is 17 meter hoog en heeft een diameter van 28 meter.

Zomerterras

Men is onlangs gestart met een nieuwe tariefformule: ‘het dagticket’ waar men voor een vast bedrag van 10 tot 18 uur onbeperkt mag duiken, dit op dinsdag en donderdag. Volgens Marc het ideale tarief voor de professionele duikinstructeur die op korte termijn opleidingen wil verzorgen. Meer info op www.duiktank.be.

Tevens hebben vele mensen de laatste zomers kunnen genieten van een rustgevende wandel- of fietsstop op het kindervriendelijke zomerterras. “Deze kreeg vorig jaar een volledige facelift met een nieuwe buitenbar. Deze werd ingericht in de oude mazouttank die naast de Duiktank staat. Onze zomerbar gaat terug open op 21 april en is dan ieder weekend van de zomer open. (GJZ)