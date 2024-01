Kasteel Blauwhuis in Izegem start met moorddiners: “Met link naar geschiedenis van deze plek”

Hou je wel van een mysterieus stukje theater en lekker eten? Dan kan je binnenkort je gading vinden in kasteel Blauwhuis in Izegem. De uitbaters gaan er van start met moorddiners, een spannende zoektocht waarbij je in groep een moord moet oplossen.

Was het de butler met de kandelaar of toch eerder de tuinman met een botte bijl? In ware Cluedo-stijl kan je dat binnenkort zelf ontdekken in kasteel Blauwhuis. De uitbaters gaan er immers van start met een spannend moorddiner.

Blauwhuis Wintert

Je geniet er niet alleen van een gezellig diner, maar lost ondertussen ook een spannend moordmysterie op. De zoektocht dompelt je onder in de geschiedenis van het kasteel. Hoe gaat het verhaal? Wat is de link met de adellijke familie De Pélichy en wat mag je van zo’n moorddiner verwachten?

Blue Castle Events staat niet alleen voor het verhuur van het kasteel en koetshuis voor evenementen, maar organiseert ook zelf graag iets. Zo was er in december nog het gesmaakte Blauwhuis Wintert.

Adellijke families

Nu heeft eventplanner Axelle Vanhee met medewerking van Marie Romel een volledig moorddiner uitgewerkt. “Ik ben al langer geïnteresseerd in dat concept en ben blij dat ik het hier mocht uitwerken”, aldus Axelle.

“Het moorddiner is volledig gebaseerd op de geschiedenis en adellijke families die hier vroeger woonden, met uiteraard een stevige toets van verbeelding om het moorddiner te creëren. Met politiedossiers, grondplannen en raadsels kunnen de gasten steeds dichter bij de dader, het motief en moordwapen komen.”

Wie voor het moorddiner naar het Blauwhuis afzakt, kan zich aan een goedgevulde avond verwachten. “De avond start met een receptie met bubbels, hapjes en de introductie van het spel”, aldus Axelle en Marie.

Race tegen de klok

“Voor de start van het driegangenmenu nemen we gasten mee naar het bureau van Baron de Pélichy, waar de moord werd gepleegd. Nadien verwelkomen we hen in de ronde kamer van het kasteel. Met het gezelschap neem je plaats aan de toegewezen tafel en dan kan de magische avond vol intriges beginnen. Met de bewijsstukken, politiedossiers en meegedeelde tips ga je als team op zoek naar de dader. Elke tafel vormt een team en gaat de race tegen de klok met zijn tegenstanders aan.”

Het verhaal speelt zich af op een kille avond in april 1876. “Baron Louis Gillès de Pélichy, een man van aanzien en invloed, zat alleen aan zijn bureau in de bibliotheek. Hij is verdiept in zijn werk en literaire passies. Sinds het overlijden van zijn vrouw heeft hij het kasteel voor zichzelf.

“Het mysterie begint hier, in de bibliotheek, waar zijn lot wordt verbonden met een sinister geheim dat alleen de gasten kunnen ontrafelen”, aldus Axelle. “Bereid je voor op een avond vol intriges, geheimen en een macabere ontknoping.”