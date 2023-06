IN KAART Ontdek hier de 107 zomerbars en 75 strandbars in West-Vlaanderen

Wie deze zomer zin heeft om in een tropische setting te relaxen met een cocktail in de hand, moet daarvoor niet ver lopen. In bijna elke West-Vlaamse gemeente vind je de komende maanden namelijk minstens één zomerbar. 107 zijn er in totaal, aangevuld met 75 beachbars in de kuststeden. Waar ga jij de sfeer opsnuiven?

Met 182 pop-up bars heb je dit jaar keuze genoeg om in eigen provincie te genieten van een lekker drankje en hapje op een zwoele zomeravond. Er zijn rustige terrasjes in idylische setting, unieke concepten tussen de dieren en hippe feestplekken waar elk weekend tal van DJ’s te vinden zijn: voor elk wat wils.