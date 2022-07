Jumpss pakt uit met springkastelenfestival in Blankenberge

Verblijfspark De Wielen in de Zeebruggelaan 135 in Blankenberge wordt op zaterdag 16 en zondag 17 juli omgetoverd tot een speelparadijs voor de kleintjes: na twee geslaagde indooredities organiseert Niels Mestdagh (35) er met Jumpss een heus springkastelenfestival in open lucht. In augustus volgt nog een tweede outdooreditie in het park.

“Jeffrey Baillieu van De Wielen kwam zelf met de vraag tot samenwerking, en ik heb daar uiteraard geen moment over geaarzeld. Behalve allerlei springkastelen in de meest uiteenlopende thema’s, komen er ook twee grote hindernissenbanen, een bungeerun, leuke volksspelen en een reuze voetbaldarts”, vertelt Niels, die met zijn springkastelen al menig glimlach tevoorschijn toverde.

Dubbele ss

“Overal waar ik kom, hoor ik dezelfde verhalen: kindjes deden de nacht ervoor geen oog dicht en stonden al van ’s ochtends vroeg op de uitkijk tot ik er was. Fantastisch ook om die mondjes te zien openvallen, het moment dat het springkasteel in de lucht gaat. Ik ben ondertussen goed vertrouwd met die ene blik: mogen we erop??”

Niels’ eenmansbedrijfje schoot in mei 2020 – in volle coronatijd – uit de startblokken. “De dubbele s in de naam verwijst naar mijn twee kinderen Scott en Sky, die zelf ook allebei zot waren van springkastelen. Het idee om een bedrijfje op te starten, kwam eigenlijk uit het niets: gewoon eens op zo’n springkasteel geboden op een veiling, en tot mijn verbazing was ik de hoogste bieder.”

“Na een post op sociale media zag ik wat interesse en kocht ik er nog enkele springkastelen bij. Ondertussen heb ik die twee jaar corona overleefd én een dertigtal springkastelen en attracties staan”, klinkt het.

Voor kinderen van 2 tot 14 jaar

“Het eerste coronajaar sloot Niels af met een leuke stunt: de Blankenbergse basisscholen kregen toen allemaal een week lang een gratis springkasteel van Jumpss ter beschikking. “Omdat ik vond dat corona een ‘grote-mensen-probleem’ was en kindjes vooral plezier moeten kunnen maken. Er werd hen in die periode al zoveel afgepakt”, aldus Niels.

De samenwerking met De Wielen blijft overigens niet bij dit ene weekend: wie het nu mist, krijgt op 13 en 14 augustus nog een herkansing. Het outdoor springkasteelfestival is beide weekends doorlopend te bezoeken van 11 tot 19 uur, de toegangsprijs bedraagt 7 euro in voorverkoop of 8 euro aan de deur. Ouders mogen gratis mee.

“We mikken op kinderen van 2 tot 14 jaar. Er zullen ook verschillende eetstandjes aanwezig zijn, en een bar om de dorst te lessen”, besluit Niels. Tickets in voorverkoop via www.jumpss.be/events