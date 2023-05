Jubileumeditie tuin- en interieurbeurs Hof en Huis

De tuin- en interieurbeurs Hof en Huis bestaat 30 jaar. Dat wordt gevierd met een jubileumeditie, die nog toegankelijk is op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei, telkens van 10 tot 18 uur in het provinciaal kasteeldomein d’Aertrycke aan de Zeeweg in Torhout.

Er zijn meer dan 140 exposanten present. Zij bemannen prachtige standen met planten, bloemen, tuingerei, decoratie en noem maar op. Je vindt er zowat alles voor huis en tuin. Er is voor de hongerigen en de dorstigen ook een mini foodtruckfestival voorzien met allerlei lekkers, dit jaar tevens voor vegetariërs en veganisten. Vanop het gezellige terras geniet je van een feeëriek uitzicht op het mooie neogotische kasteel, dat vrij recent door het provinciebestuur gerestaureerd werd. Als je online je tickets voor Hof en Huis bestelt, betaal je dankzij de promocode genieten23 maar 6,50 euro persoon (in plaats van 9 euro). Duur hoeft een dagje uit dus niet te zijn. Parkeren doe je bovendien gratis op de grote weide vlak voor de ingang van het domein. Voor info en kaarten: www.tuinbeurzen.be. (JS)