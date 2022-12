Jubileumeditie met extra sfeer op parcours en reeks voor G-sporters: San Silvestercross viert 45 jaar

De San Silverstercross, de oudste stratenloop van onze provincie, blaast op maandag 26 december 45 kaarsjes uit. Naar aanleiding van die verjaardag pakken de organisatoren uit met enkele nieuwigheden. Zo zullen lopers tijdens hun wedstrijd volop kunnen genieten van sfeer langs het parcours en is er een speciale reeks voor G-sporters.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar begeven heel wat lopers zich ieder jaar naar het centrum van Sint-Eloois-Winkel voor de San Silvestercross. De kerstcorrida lokt ieder jaar honderden atleten naar de gemeente. Het achtkoppige bestuur achter het sportevenement telt af naar maandag 26 december. “We vieren dit jaar onze 45ste editie. Door corona kon het evenement in 2020 niet doorgaan, in 2021 namen we tal van maatregelen maar kon het loopgebeuren wel doorgaan. Nu kijken we uit naar terug normale editie”, aldus Klaas Thermote van de organisatie.

Een normale editie, maar wel eentje met heel wat extra’s. “Vorig jaar investeerden we heel veel tijd in de coronamaatregelen, dit jaar investeren we in meer sfeer langs het parcours. Langsheen de omloop krijgen de deelnemers heel wat verrassingen te zien en te horen. Op die manier zorgen we toch nog voor extra beleving.” Het parcours in Sint-Eloois-Winkel is ook dit jaar 4,250 kilometer lang. De deelnemers aan de korte wedstrijd leggen die toer een keer af. Zij starten om 17.15 uur. Een halfuur later is het de beurt aan de deelnemers van de lange wedstrijd. Zij lopen twee ronden.

Aandacht voor G-Sport

Voor die twee wedstrijden valt er al heel wat te beleven op en rond het Sint-Hubrechtsplein. De organisatoren van de San Silvestercross voorzien dit jaar voor het eerst een wedstrijd voor G-sporters. “Vorig jaar koppelden we de G-sporters van Olympic Ledegem als goed doel aan ons evenement. Inmiddels bouwden we een goede band op met die mensen. We voorzien dan maar ook al te graag een eigen reeks voor de G-sporters.” Met de San Silvestercross steunen de organisatoren een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking.

“We wilden dit jaar voor nog meer beleving zorgen”

“We kiezen telkens voor mensen uit de gemeente. Deelnemers aan de San Silvestercross lopen dit jaar voor ’t Ferm.” De mensen met een beperking openen de San Silvestercross en leggen een parcours van 600 meter af. Daarna is het de beurt aan de jeugd om hun beste beentje voor te zetten tijdens de jeugdreeksen.

Ondertussen kan men via de website www.sansilvestercross.be al volop inschrijven voor het loopevenement. “Door de coronamaatregelen kon men vorig jaar enkel maar vooraf inschrijven. Dit jaar kan dat ook weer de dag zelf.” Wie vooraf inschrijft, krijgt wel enkele leuke extra’s. Niet alleen de deelnameprijs ligt lager, maar wie voor 18 december inschrijft, kan ook een gepersonaliseerd borstnummer opspelden.

Nieuw bloed welkom

Bij de organisatoren van de San Silverstercross kijkt men inmiddels ook hoopvol naar de toekomst. “Met Bertrand Ghekiere hebben we een nieuw bestuurslid. Nieuw bloed is altijd welkom. Op die manier kunnen we telkens met een enthousiast team een mooi en gezellig eindejaarsevenement voorbereiden.”