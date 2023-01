Jubileumeditie Lockedyzetoertocht groot succes

De 25ste editie van de Lockedyzetoertocht in Kemmel, een organisatie van De Kodo’s VVT, was een groot succes. Met 950 deelnemers op zaterdag en ruim 800 deelnemers op zondag zijn de organisatoren dan ook meer dan tevreden.

Er was de keuze uit meerdere afstanden, het parcours lag er goed berijdbaar bij en ook het goede weer was van de partij. Onderweg waren er diverse bevoorradingen. Aan de Kosmos op de Rodeberg was er zelfs een DJ die er zorgde voor de ambiance. Deelnemers konden zich naast de traditionele oppeppertjes ook opwarmen met een glaasje gluhwein en een reepje gebakken spek.