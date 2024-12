Jubileumeditie Kerst op het vissersplein van 19 december tot 1 januari: Melody Makers redden ‘Kerstpling’

Tien Oostendse verenigingen zijn aanwezig op de tiende editie van ‘Kerst op het Vissersplein’, beter bekend als ’t Ostens Kerstpling’. De Melody Makers redden het evenement dit jaar. Toch blijft het Vissersplein dé plaats waar Oostendenaars elkaar ontmoeten.

“We doen al tien jaar mee op dit Vissersplein. Toen We hoorden dat het dit jaar zou verdwijnen, hebben we onze schouders eronder gezet”, zegt Jean-Pierre Severens van de Melody Makers. Zij zetten een 20-tal mensen in voor opbouw en organisatie van het Kerstplein op het Vissersplein. “De formule blijft dezelfde. Dit is de gezelligste plaats om met Oostendenaars kerst te vieren”, luidt het. De voorbije jaren waren er verschillende organisatoren die er de brui aan gaven. Toch wordt het ‘Kerstpling’ vanaf 19 december opnieuw de place to be voor Oostendenaars. Schepen van Toerisme en Feesten Niko Geldhof (Vooruit Plus) was aanwezig bij de voorstelling : “Dit heb ik tien jaar geleden gestart. Chapeau voor de Melody Makers dat ze het dit jaar vol enthousiasme organiseren. De stad steunt nu enkel logistiek. We moeten bekijken wat we in de toekomst kunnen doen voor dit initiatief.”

Animatie

De Melody Makers brengen heel wat sfeer. Tamara Severens (Melody Makers) : “Op donderdag is er een actie met kersttruien en we werken ook met een spaarkaart.” De muzikale vriendenkring treedt in verschillende bezettingen ook op en zorgt verder voor dagelijkse optredens met onder meer The Cave, verschillende deejays, Pulle, Showkorps WIK, het koor Gaudi Canticorum, Danny Green, Den Elvis, Kristof Dekeyser en Kurt Doornaert.

Tien verenigingen

“Wij hielden vorig jaar op De Schorre een kerstmarkt. Dit jaar staan we hier en verkopen we pannenkoeken, drank, sjaals en hoodies”, luidt het bij sportvereniging Fusion. Ook de Melody Makers zelf baten een kraampje uit. Steve Degeselle en Arianne Jonckheere (vzw Kansen voor Kinderen) : “We staan hier al tien jaar en namen het vorig jaar over omdat het anders dreigde te stoppen. We hebben onvoldoende volk om het te blijven organiseren, maar staan er wel met een kraam met pasta en hotdogs.”

De andere verenigingen en ondernemers zijn : V&S Foods, het Rainbow Festival, Blues Brothers, Chez Alain, ’t Kaffeekabientje, New Sun Beach en Anja’s Kerstballen Vissen. Kerst op het Vissersplein opent op donderdag 19 december en is er tot en met 1 januari. Dagelijks van 10 tot 23 uur.

Het volledige programma vind je op www.kerstoostende.be.