Jubileumeditie Bier van Olier verwelkomt 15 lokale brouwers in Kwartier 51 in Sijsele

Op de voormalige kazernesite in Sijsele – ook wel bekend als Kwartier 51 – vindt op zaterdag 26 augustus opnieuw Bier van Olier plaats. Het is intussen al de vijfde editie van dit festival, dat opnieuw heel wat liefhebbers zal doen watertanden.

Bier van Olier is het geesteskind van een groepje bierliefhebbers en -proevers onder aanvoering van Patrick en Matthias Herman. Deze vader en zoon stonden aan de wieg van het biermerk Maîtresse en namen in 2022 ook de bierfirma Damme Bier over, bekend van onder meer Damme Blond en Damme d’Or.

Kleinschalig

Bier van Olier is zeker niet het grootste bierfestival in de regio, maar liefhebbers zakken er graag naar af, net wegens zijn kleinschaligheid en de aanwezigheid van kleinere, artisanale brouwers en biersamenstellers.

De eerste edities vonden nog plaats op het Marollenplein, in aansluiting bij de bekende Marollenkermis, maar sinds enkele jaren is Bier van Olier te vinden op een ruimere site bij Kwartier 51, het voormalige militaire domein langs de Dorpsstraat in Sijsele.

Vijftien brouwers

“We pakken dit jaar uit met een mooie selectie bieren van vijftien brouwers uit de brede regio. De meest verafgelegen brouwerij komt uit het Kortrijkse”, vertelt organisator Patrick Herman.

“Het zijn niet de grootste of meeste bekende brouwerijen uit de streek, maar wel overtuigde bierbrouwers die met veel plezier op ons gezellige en kleinschalige festival aanwezig zijn.”

Uit de dichte Brugs-Damse regio vinden we Damme Bier, Maîtresse, Hoorncraft en de Vier Monniken.

“We voorzien ook weer leuke extra’s, zoals de immer populaire tombola waarbij bakken bier van de deelnemende brouwers te winnen zijn. Wie drinkt, moet ook wel eens iets eten, en dus zorgen we voor een gevarieerd aanbod eetstandjes”, gaat Herman verder.

“De standjes zijn opgesteld in de voormalige legerloodsen, maar we voorzien ook een ruim terras buiten om rustig van de biertjes te genieten.”