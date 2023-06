Jongeren nemen nieuwe skatepiste in gebruik

Onder een stralende zon namen vooral jongeren het nieuw skateterrein Vossepark aan de sporthal Meos in gebruik.

N-VA zat nog in de vorige coalitie toen het dossier voor de aanleg van een nieuw skateterrein in Maldegem werd opgestart. Er kwam nogal wat reactie tegen het project omdat er gesproken werd om het skateterrein in Adegem op te doeken. Nu is daar geen sprake meer van.

Positief

In februari 2022 kwam er een nieuwe coalitie en Peter Van Hecke (N-VA) trok als schepen van Sport het dossier open en ging in overleg met mensen die thuis zijn in de skatewereld en met organisaties die wilden meewerken aan het nieuwe project.

Het resultaat van dat breed overleg hebben wij zaterdagnamiddag gezien. Onder een stralende zon konden de skaters en bikers het nieuwe terrein uittesten. De eerste reacties waren alvast positief. (LV)