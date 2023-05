Jongeren gaan met vluchtelingen op kamp door de Westhoek: “Het maakt niet uit van waar je komt, iedereen is welkom”

Vanuit het platform Westhoek-Vredeshoek wordt deze zomer een opmerkelijke inleefreis georganiseerd: jongeren uit de Westhoek gaan op kamp met nieuwkomers en jongeren met een vluchtachtergrond. “Een boeiende week voor wie interesse heeft in andere culturen.”

“Met de inleefreis willen we een natuurlijke buddywerking creëren tussen jongeren die opgroeiden in de Westhoek, en jongeren die in de regio terechtkwamen en er een nieuw leven moeten beginnen”, vertelt medewerker Evie Lootens. Zij is via de Ieperse vrouwenrechtenorganisatie Moeders voor Vrede betrokken bij Westhoek-Vredeshoek, een platform van waaruit lokale vredesspelers met steun van 18 Westhoekgemeenten en de provincie “een actief en inspirerend vredesbeleid” uitbouwen.

De inleefreis wordt georganiseerd van 24 tot en met 31 juli en wordt opgevat als een kamp met de fiets doorheen de Westhoek. Er wordt overnacht op een camping in Heuvelland, op de Boot in Merkem, in Talbot House in Poperinge en Peace Village in Mesen. Mogelijke activiteiten omvatten educatieve bezoekjes aan het In Flanders Fields Museum, Talbot House en de IJzertoren, wandeltochten naar de Ierse vredestoren en de Pool of Peace en ontspanning met een filmavond, stadsspel en hoogteparcours. “Het programma is zo gevarieerd mogelijk”, zegt Evie.

Het kamp telt 20 plekjes voor jongeren tussen 16 en 21 jaar oud, die in de Westhoek wonen. “Idealiter hebben we 10 jongeren met een vluchtachtergrond en 10 jongeren van hier. De inschrijvingen zijn nog altijd open. Het belooft een boeiende week te worden voor wie interesse heeft in andere culturen. In 2021 organiseerden we al eens een geslaagd kamp, maar dan met jongeren uit Palestina. Door corona kon de oorspronkelijk geplande inleefreis in Palestina pas vorige zomer plaatsvinden. Dit jaar willen we weer een kamp in de eigen regio, maar dan breder getrokken dan de Palestijnse insteek: het maakt niet uit van waar je komt, iedereen is welkom.”

“Doorheen de geschiedenis hebben mensen altijd hun land moeten verlaten omdat het leven er door oorlog of rampspoed niet meer leefbaar was. Zij werden vluchtelingen. Nog maar een eeuw geleden moesten ook mensen van de Westhoek hun land verlaten. Ook zij raakten op de dool. En ook zij hoopten toen op de gastvrijheid van de mensen in het land waar zij aankwamen. Vandaag doen mensen op de vlucht een beroep op onze gastvrijheid. Westhoek-Vredeshoek reikt vluchtelingen de hand om in onze Westhoek een thuis te vinden”, besluit Evie. (TP)