Jongeren amuseren zich tijdens zesde editie van festival ‘School is Out’ in Oostende

In samenwerking met jeugdhuizen de Korre, OHK, De Takel, De Kim, Habbekrats, Dyade, Arktos en JAC organiseerde de Dienst Jeugd van Oostende voor de zesde keer het festival ‘School is Out’ op het evenementenplein in het Maria-Hendrikapark in Oostende. Meer dan 200 12-plussers konden er genieten van muziek van gerenommeerde dj’s, workshops, attracties en sportieve uitdagingen.

De workshops varieerden van pyrografie, T-shirts pimpen (Tie Dye), green screen foto’s maken tot emoji’s printen. Sportief konden de aanwezige tieners kiezen tussen boogschieten, evenwicht op de rodeostier, spike-ball, met water zorbs in een ballon over water lopen, bumperbal, sumoworstelen, sjoelbak, Kubb en petanque. Iedereen kon zich amuseren naar hartenlust en voor de hongerige magen was er gratis popcorn en de mogelijkheid om frietjes te eten.

Van 20 uur ‘s avonds tot 2 uur ‘s nachts wordt het festival School is Out verdergezet in zaal Elysée.