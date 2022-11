‘Jonger dan je denkt’ wil senioren activeren

Wevelgem heeft een najaarsprogramma uitgewerkt voor inwoners die iets meer jaartjes op de teller hebben staan. Het programma kreeg de noemer ‘Jonger dan je denkt’ mee. Alle activiteiten zijn gebundeld in een handige brochure.

Tot vorig jaar organiseerde Wevelgem het Seniorenfeest. Dit jaar pakt de gemeente opnieuw uit met twee shownamiddagen in de Porseleinhallen, maar de naam Seniorenfeest verdwijnt. Het evenement valt nu volledig onder de noemer ‘Jonger dan je denkt’. “Op dinsdag 15 en woensdag 16 november zullen 350 personen kunnen genieten van onder meer de cartoon-act, het Showballet Showcase, violist Stijn van de Voorde én Luc Steeno. Tickets kosten 7 euro, met een drankje inbegrepen”, weet voorzitster van de ouderenadviesraad Monique Defraye. Ze zijn verkrijgbaar in de bibliotheek, het gemeenteloket en de lokale dienstencentra Elckerlyc in Wevelgem, het Knooppunt in Gullegem en Martha in Moorsele.

Ruim aanbod

“Samen met onder meer de gemeentelijke diensten en de lokale dienstencentra werd een ruim programma uitgewerkt met tientallen activiteiten, evenementen en lezingen. De gemeente en ouderenadviesraad willen daarmee onze inwoners zo lang mogelijk zo jong en actief mogelijk houden. Zo staat er een initiatie graffiti in of een wedstrijd karabijnschieten. Dit geeft aan dat er op bepaalde activiteiten geen leeftijd staat”, lacht Monique, “ook al lijken ze op het eerste gezicht gericht op jongere mensen.”

Aan de meeste activiteiten kunnen zowel jong als iets ouder, samen deelnemen. Zo zijn er films als Psycho en De Collega’s 2.0, maar ook een optreden van Guido Belcanto in het cultureel centrum. Er is een begeleide wandeling in Bergelen, maar er staan ook diverse computerinfosessies in de dienstencentra op stapel. En geanimeerd advies over een betere gezondheid krijg je van Sonja Kimpen in Het Knooppunt.

Televisieprogramma

‘Jonger dan je denkt’ is niet toevallig gekozen. De naam verwijst naar het gelijknamige TV-programma dat vanaf 1965 werd uitgezonden op de openbare omroep BRT. Daarin toonde de BRT actieve senioren aan de slag tijdens een van hun hobby’s, uitstap of turnoefeningen. Op dit legendarisch programma bouwt de gemeente nu verder.

Het volledige programma vind je in de mooie brochure ‘Jonger dan je denkt’ op de webpagina www.wevelgem.be/jonger-dan-je-denkt. (Henk Vandenbroucke)