Jong en oud smult van kermisprogramma Dikkebus

Na een oponthoud van twee jaar pakt de kermis van Dikkebus opnieuw uit met een goed gevuld programma, dat loopt van vrijdag 24 juni tot en met maandag 27 juni. Er is onder andere een kubbtoernooi, een comedy night en verschillende optredens.

“Op vrijdag 24 juni om 17 uur beginnen we met een loopwedstrijd voor alle kinderen van Dikkebus en Krommenelst nabij het OC Dikkebus. Dit gebeurt met de steun van de Dikkebusse handelaars en het Feestcomité”, vertelt Laurens Delva. “Van 17 tot 18.30 uur is er een wedstrijd stoepkrijttekenen voor alle kinderen van Dikkebus en Krommenelst van 2,5 jaar tot het vierde leerjaar op de koer bij het OC, een organisatie van KSA Dikkebus. De kermis opent officieel vanaf 19.30 uur met een gratis drankje aangeboden door het Feestcomité Dikkebus, gevolgd door een gratis optreden bij het OC Dikkebus met onder meer Wicked Souls en de lokale talenten van 10 Cent Statiegeld. De avond wordt afgesloten door DJ Special Guests. En om 20 uur vindt het derde kermistoernooi darts plaats in ‘t Kobbetje. Inschrijven tussen 18.30 en 19.30 uur, 7 euro per inschrijving.”

Rommelmarkt

“Zaterdag 25 juni beginnen we met een kinderrommelmarkt van 13.30 tot 16.30 uur. Gratis voor kinderen tot en met 14 jaar op koer van het OC en onder begeleiding van een volwassene. Enkel verkoop van tweedehands kinderspullen en kinderkledij. Gratis inschrijven via gezinsbonddikkebus@gmail.com”, pikt Dirk Verdonck in. “Om 13.30 uur organiseert Sparta Dikkebus een kubbtoernooi in de feesttent aan het voetbalveld. Info en inschrijvingen via info@spartadikkebus.be. Om 18 uur is er apero en barbecue in de feesttent aan het voetbalveld. Info en inschrijvingen via info@spartadikkebus.be. Om 20 uur organiseren we de Comedy Night met optredens van Jeron Dewulf, bekend van onder andere Foute Vrienden, Stijn Verdegem, lokaal talent Gert Crott en MC Jan-Bart Demeulenaere. De toegangsprijs bedraagt 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. Tickets verkrijgbaar bij Bakkerij Martin, Frituur ‘t Kroketje of via feestcomitedikkebus@gmail.com. Om 21 uur vindt de enige echte Sparta Kermisfuif plaats in de feesttent aan het voetbalveld.”

Stratenloop

“Zondag 26 juni van 10 tot 12 uur is er opendeur in VBS Nestkastje voor alle inwoners van Dikkebus”, vervolgt René Mortier. “Om 12 uur voorzien we een uitgebreid kermisbuffet aan 28 euro. Vooraf inschrijven in ‘t Kobbetje. Om 14 uur start de achtste Stratenloop Dikkebus, 5 en 10 kilometer over een vernieuwd parcours met mooie naturaprijzen, deelname 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur. Inschrijven via de website stratenloopdikkebus.webnode.be. In de namiddag zorgt de Koninklijke Harmonie De Vijverzonen voor een wandelconcert. Van 14 tot 18 uur is er doorlopend kinderanimatie op de koer van het OC. Van 19.30 tot 23.30 zijn er gratis optredens ter hoogte van ‘t Kobbetje met de lokale band Moona Lissa en de Nederlandstalige coverband ‘de Kemels’. Maandag 27 juni om 9 uur is er kinderzegening voor de leerlingen van de vrije basisschool ‘t Nestkastje met een gratis ijsje voor alle schoolkinderen geschonken door ‘t Kobbetje. Om 14 uur is Okra aan de beurt met hun kermisprogramma: volksspelen met aansluitend traditionele koffietafel met ovenkoeken, boter en suiker. Inkom leden: 5 euro, niet-leden: 7 euro. Inschrijven bij Anny Lelong (057 20 80 81) of bij de wijkverantwoordelijke.”