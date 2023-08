Jong Eernegem start met 150 leden

Zes tot tien jeugdploegen vormen! Dat was bij de oprichting van Voetbalclub Jong Eernegem het opzet. En dat lijkt perfect gelukt! De nieuwe club brengt negen jeugdteams in competitie. Op 15 augustus worden ze tijdens de eerste familiedag voorgesteld.

“Onverhoopt”, geeft voorzitter Rudi Ilegems toe. “We zitten aan 150 leden. Ik denk dat dit voor een beginnende vereniging een groot succes is. De familiedag van dinsdag 15 augustus zien we als officiële start van onze club. Die dag zal elke ploeg een vriendschappelijke wedstrijd spelen.”

Niet in de Bruggestraat in Eernegem, maar in de Kouterstraat in Bekegem. “Het voetbalcomplex in de Bruggestraat is wel onze thuishaven, maar daar vindt op 15 augustus al een damestoernooi plaats. Dus zochten we een alternatieve locatie en kwamen we uit in Bekegem. Op 15 augustus zullen onze negen ploegen aan hun trekken komen. We voorzien ook een demonstratietraining voor de jongsten onder de vleugels van de Alain Vanhegen Academy”, vertelt Ilegems.

De blauw-geel-rode familiedag opent om 9 uur met een duel tussen de U17 van Jong Eernegem en KEG Gistel. Daarna is het aan de U9 (11 uur tegen Stasegem) en wordt de initiatie opgestart. De rest van de familiedag ziet er als volgt uit: U11 (12.30 uur tegen Veurne), U7 en U8 (13.30 uur tegen Koekelare en Bredene), U12 (14.15 uur tegen Bredene), twee U13-teams (15.15 uur tegen Aartrijke, 16.30 uur tegen Veurne) en U15 (18.30 uur tegen Tielt).

Geen U21

“We hebben negen ploegen, maar er is nog interesse”, beweert Ilegems. “Het zou kunnen dat we nog één of twee teams vormen. Nu of in december, dat moeten we nog bekijken. Inderdaad, een U21-ploeg hebben we niet. Dat was nochtans een van onze hoofddoelen. We werken eraan om in ons tweede seizoen wel een U21-team samen te stellen. In ons eerste bestaansjaar wordt het belangrijk iedereen te overtuigen van onze werking. Ook de gemeentelijke overheid. Bij Jong Eernegem mikken we op een sterke lokale verankering.”