Johan De Maesschalk prijsbeest op kampioenenhulde Pittemse kaartersclub ‘101 uit’

Bij de jaarlijkse kampioenvoering van de kaartersclub ‘101 uit’ werden er verschillende prijzen uitgedeeld. De club bestaat sinds 1997 en groeit elk jaar nog.

Kaartersclub ‘101 uit’ kende bij de oprichting in 1997 slechts acht leden, maar intussen kan de club uit ‘t Oude Gemeentehuis op de Markt in Pittem een mooie groei optekenen. De leden hebben inmiddels al 26 speeljaren op de teller staan onder het voorzitterschap van Marijke Couvreur.

Onlangs vond hun jaarlijkse kampioenenviering plaats. Nieuwkomer Johan De Maesschalk had dit jaar de beste kaarten in handen en haalde het voor Jacques Vandenhende en Gabriel Verhaege. Mirjam Fiems kreeg de rode lantaarn toebedeeld. Wie zelf ook eens een kaartje wil leggen mag zich steeds melden in cafe ‘t Oude Gemeentehuis op de Markt. Het nieuwe seizoen start op de derde vrijdag van september. (Wouter Meeus)