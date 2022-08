Jeugdhuis De Prik mikt op 300 lopers voor twaalfde ‘Rechte deur Ooglé’

Op zondag 4 september organiseert Jeugdhuis De Prik in Hooglede de twaalfde editie van de loopwedstrijd ‘Rechte Deur Ooglé’.

Er is weer keuze uit de afstanden 5 of 10 kilometer, voor de jongeren is er een kidsrun voorzien. “Vorig jaar mochten we zo’n 250 lopers verwelkomen”, opent Ines Coghe van de werkgroep. “Dit jaar mikken we op 300. Een paar jaar terug werd het parcours aangepast waardoor er meer in het centrum gelopen wordt. We willen het hele dorp betrekken in onze loopwedstrijd. Wie niet zelf kan meelopen, hopen we langs de zijkant te zien om te supporteren.” Aangezien het in Hooglede lastig is om een vlak parcours uit te tekenen, zullen er ook nu weer wat hoogtemeters moeten overwonnen worden.

Groot terras

De startplaats blijft aan het jeugdhuis zelf in de Oude Rozebekestraat, daar is ook een groot terras voorzien met drank en catering. Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden zorgt voor de muzikale deuntjes. “Nieuw dit jaar is dat we met een tombola werken. De hoofdprijs is een zevendaags verblijf op Domaine de l’Adoux met ontbijt inbegrepen in Montclar in de Franse Alpen. Dat hotel is eigendom van Hoogledenaars Peter Anckaert en Ilse Coghe.”

“Als loper steun je ook het goede doel”

De inschrijving voor de loopwedstrijd bedraagt 6 euro in voorverkoop en 8 euro de dag zelf. Elke loper ontvangt een goodiebag en er is een prijs voor de beste loper en loopster. Ook dit jaar steun je als loper het goede doel, namelijk het Steunfonds Louis Tanghe. Dat helpt mensen om de kosten te dragen bij de medische begeleiding van ernstig zieke kinderen. De kidsrun start om 14.30 uur, de volwassenen om 15 uur.

Meer info en inschrijven kan op www.rechtedeuroogle.be.