Jay Cattoor en Nienke Dubois zijn jeugdprinsenpaar Carnaval in Lissewege

In het Mintus dienstencentrum Levensvreugde in Lissewege werd het jaarlijkse kindercarnavalbal gehouden. Het Hof der Prinsen riep de kinderen op om verkleed naar het feest te komen. Papa Chico Junior stond er op de planken met heel wat leuke acts en goocheltrucs voor de kinderen. Het was een bijzonder leuke namiddag. De organisatoren waren heel gelukkig met de grote opkomst. Uiteindelijk werd het jeugdprinsenpaar verkozen. Die eer viel dit jaar te beurt aan Jay Cattoor en Nienke Dubois. Zij mogen op zaterdag 29 maart mee op de carnavalswagen van het Hof der Prinsen, dit samen met Prins Carnaval Thibault Strubbe, die verkozen werd na een spannende strijd tegen Jessey Wostyn. In Lissewege verwachten ze op 29 maart alvast weer veel volk voor de stoet en het maskeren na de stoet in de verschillende cafés van het dorp. Er kwamen al heel wat aanvragen binnen om deel te nemen aan de stoet met groepen en wagens. Het aantal wagens is beperkt omwille van het kruisen van de drukke weg tussen Brugge en de haven van Zeebrugge. In het dorpscentrum vindt opnieuw een carnavalsfoor plaats met attracties voor jong en oud. (SR/foto SR)