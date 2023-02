Jade (29) maakt met JadeYoga haar passie voor iedereen toegankelijk: “Er is voor iedereen een yogastijl”

Het gaat snel voor de 29-jarige Jade Vervisch uit Roeselare. Nadat ze haar passie voor yoga al van kinds ervoer, besloot ze om in 2020 een eigen studio te openen onder de naam JadeYoga in de Olmenstraat in Roeselare. Met haar studio legt ze vooral de nadruk op toegankelijkheid voor iedereen en biedt ze samen met haar groeiend team heel wat verschillende soorten stijlen aan. “Yoga leert mij vooral om te leren omgaan met stress”, klinkt het.

Puur fysiek kwam Jade voor het eerst via school in contact met yoga. Wanneer ze later naar de universiteit ging, begon ze zelfs wekelijks de ontspanningsmethode te volgen. Tot ze er op een bepaald moment dagelijks mee bezig was. “In 2017 heb ik dan een opleiding gevolgd en volgde ik ook yogalessen in Brugge. Na mijn opleiding kreeg ik meteen de kans om daar aan de slag te gaan om les te geven.”

Maar lang bleef het niet bij enkel les geven. Jade komt uit een ondernemend nest en neemt zelf ook graag de touwtjes in handen. Een eigen studio kon dus niet uitblijven. Uiteindelijk kwam die er in maart 2020. “Helaas was er toen corona en kwam er al snel een eerste lockdown”, gaat Jade verder. “Achteraf bekeken was die lockdown ook wel weer niet zo slecht voor mij, want ik startte meteen met online yogalessen en dat wisten de mensen wel te appreciëren. Uiteindelijk geef ik tot op de dag van vandaag nog steeds online lessen, want voor sommigen is het veel gemakkelijker op die manier dan wanneer ze tot in de studio moeten komen.”

Gastdocent

De online lessen nam Jade vooral zelf voor haar rekening en ook na corona heeft ze het nog een tijd alleen volgehouden, met hier en daar eens een gastdocent. Tot september vorig jaar. “Toen is ons team heel hard gegroeid, wat er nu voor zorgt dat we ondertussen al met een achttal zijn. Vooral het feit dat we met zo’n team zijn, zorgt er voor dat we verschillende soorten stijlen kunnen aanbieden.”

“Dit gaat van heel rustige tot iet wat intensievere yoga, maar ook heel wat ertussen. Er is voor iedereen dus wel iets, want uiteindelijk gaat yoga veel verder dan wat sommige mensen denken.”

Doordat JadeYoga ondertussen al over een mooie equipe beschikt, biedt het Jade ook op andere vlakken voordelen. Zo kan ze zelf focussen op de yoga retreats, waarbij het de bedoeling is om even tijd te nemen voor jezelf en je even uit de rollen stapt die je aanneemt in het dagelijkse leven.

Toegankelijk

“Dit organiseer ik zowel in het binnen- als in het buitenland. Zo zijn er al retreats geweest in Heuvelland, maar ook in Spanje of Portugal. Daarnaast bieden we ook saunayoga aan. Dit is uniek in België, want naast hier is er slechts één ander dergelijk complex in ons land. Hier zie ik dus wel nog veel potentieel in.”

Het motto van JadeYoga is: toegankelijkheid voor iedereen. “Zeker in de maatschappij waarin we nu leven, want yoga wordt vooral gekoppeld aan vrouwen. Ik wil aantonen dat yoga leuk en speels kan zijn en vooral voor iedereen toegankelijk is ongeacht je huidskleur, geslacht, ervaring of hoe lenig je al dan niet bent.”

En wat de toekomst betreft is Jade ook duidelijk en ambitieus. “Momenteel wil ik me verder focussen op de online lessen. Daarnaast wil ik ook de retreats laten groeien. Het liefst zou ik maandelijks een retreat doen in het buitenland. Verder zou ik ook heel graag yoga-opleidingen geven aan mensen die yogaleerkracht willen worden, maar daarvoor wil ik zelf wel eerst nog wat meer groeien en mezelf nog wat bijscholen. En dan tot slot, het ultieme: in het buitenland een retreatcenter openen, waar yogaleerkrachten hun retreats kunnen organiseren en dat wij die dan met ons team verzorgen.”

Wie wil deelnemen aan een yogasessie bij JadeYoga schrijft zich best in via het online platform op de website: https://jadeyoga.be/. Meer info ook op de Instagrampagina: https://www.instagram.com/jadeyoga.belgium/. (Maxim Bille)