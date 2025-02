Jacky (72) is bijna klaar met puzzel van 60.000 (!) stukjes: “Het is een verslaving… maar wel een gezonde!”

Jacky Rosseel (72) uit Koekelare had vorig jaar gezworen na de puzzels van 54.000 en 51.300 stukjes nooit meer zulke grote uitdagingen aan te gaan. Hij ging het kleiner aanpakken, zo zei hij, vanwege plaats tekort in het appartement waar hij woont. Maar het (puzzel)bloed kruipt waar het niet gaan kan… “Tegen deze microbe is er blijkbaar geen behandeling mogelijk, ik geraak er niet van verlost”, schatert Jacky.

Jacky vertelt: “Tja, ik kan niet verklaren wat het is. Het is ontspanning en een verslaving, maar dan wel een gezonde verslaving”, lacht hij.

“Puzzelen is voor mij een vorm van meditatie, ik kan mijn hoofd helemaal leeg maken. Met een zacht muziekje op de achtergrond kan ik zonder verpinken wel tot zes uur lang aan een stuk door puzzelen. Het vraagt wel wat concentratie.”

Droomfabriek

“Ik meende met de voorlaatste puzzel 54.000 en de laatste van 51.300 stuks de grootsten ter wereld te hebben gelegd. De laatste was een puzzel met de 27 wereldwonderen en die werd een week tentoongesteld in het WZC Meunyckenhof. De media kwam erop af en op die manier kwam de puzzel terecht in De Droomfabriek. De puzzel werd geschonken aan Katoo, ook een fervent puzzelaar, die nog regelmatig foto’s opstuurt over de voortgang van de puzzel. Haar ouders helpen mee omdat ze ook de smaak van puzzelen te pakken hebben gekregen.”

“Toen bleek dat er een puzzel bestaat van 60.000 stukjes, begon het weer te kriebelen”

Daarna mocht Jacky nog verschijnen in ‘Iedereen Beroemd’ en het bracht het hem zelfs een nominatie voor de Krak van Koekelare op. Maar daarvoor doet Jacky het niet.

“Toen bleek dat er een puzzel bestaat van 60.000 stuks, begon het weer te kriebelen”, zegt Jacky. De puzzel heeft als titel ‘What a wonderful world’. Hij is gemaakt door Eric Dowdle in Amerika. Hij is 2,43 meter op 8,83 meter en is eigenlijk bedoeld als wandpuzzel.

1.450 euro

De puzzel is opgedeeld in 60 secties van elk 1.000 stukjes die samen een doorlopend beeld vormen. Het voltooide werk bevat 187 kunstwerken uit de studio van Dowdle, waarin onder andere beelden van eilanden in de Stille Oceaan, Parijs, de Taj Mahal en Amerikaanse nationale parken te zien zijn. De puzzel is vervaardigd van premium bluechip-karton en heeft een naadloze afwerking. De kostprijs bedroeg 1.450 euro.

“Mijn echtgenote Marie-Roos is niet altijd gelukkig met mijn hobby omdat ik liever puzzel dan eens ergens naartoe te gaan met haar”

“Ik kocht hem rechtstreeks aan in Amerika en het wachten op de levering leek wel eeuwig te duren. De doos kon ik niet alleen dragen, die weegt maar liefst 61 kilo! Zo’n doos moet je met twee of zelfs drie personen dragen. Ik heb er intussen al 11 maanden aan gewerkt en ik verwacht dat hij binnen 14 dagen klaar zal zijn. Mijn echtgenote Marie-Roos is niet altijd gelukkig met mijn hobby omdat ik liever puzzel dan eens ergens naartoe te gaan met haar. Ze wandelt dan met een vriendin, leest graag boeken, mediteert en vult kruiswoordraadsels in terwijl ik puzzel. Ik heb haar beloofd dat, als de puzzel klaar is, we er samen eens op uit trekken.”

“Het ziet er naar uit dat ik de puzzel hoogstwaarschijnlijk weer mag tentoonstellen in het WZC Meunyckenhof, de juiste datum moet ik nog afstemmen met directrice Stephanie Deprez”, vervolgt Jacky.

Geen behandeling mogelijk

“Ik merk dat puzzelen in opmars is, ik zie dat steeds meer mensen het leuke aan puzzelen ontdekken. Het is een ontspannende en stimulerende activiteit en er is nu meer dan ooit een enorme keuze in puzzeltypen en formaten. Je heb compacte puzzels en ook puzzels in 3D. Er is zoveel variatie zodat zowel beginnende als doorgewinterde puzzelaars aan hun trekken komen en er bestaan zelfs al puzzelwedstrijden”, gaat Jacky verder. “Ik doe het pas een tiental jaar. Ik geraakte na de tennis aan de babbel met Jean-Marie, die ook een puzzelaar is. Hij stelde voor om ook eens te puzzelen. Hij leende mij een paar puzzels en ik had de microbe te pakken. Tegen deze microbe is er blijkbaar geen behandeling mogelijk, ik geraak er niet van verlost”, schatert Jacky.

Bij de vorige puzzels waren er enkele stukjes te kort. Zal dat ook nu weer het geval zijn? “Tot hier toe is alles compleet, gelukkig maar. Maar ik ben nog niet klaar.”

“Ik weet nog niet wat ik zal doen als er bij wijze van spreken morgen een puzzel van 61.000 stuks uitkomt… Ik mag er niet aan denken, maar ik vrees het ergste”, eindigt Jacky met een knipoog.