Jabbeke wil senioren aanzetten om meer te wandelen

Jabbeke wil zijn inwoners en vooral de senioren aanzetten om meer te bewegen. Daarom zet de sportdienst in op de mooie Jabbeekse natuur om mensen te doen wandelen. Na de paasvakantie start een reeks gezapige wandeltochten doorheen bossen en velden.

“Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich”, meent sportbeleidscoördinator Gino Jonckheere. “Elke stap telt, en wij willen mensen daarin ondersteunen.

Elke woensdagavond wandeltocht

Door het succes van de vorige edities zal de sportraad Jabbeke iedere woensdagavond vanaf 20 april tot 29 juni om 19 uur een wandeltocht organiseren van 1 tot anderhalf uur. De startplaats van elke wandeling varieert naar datum en er zal geprobeerd worden om op iedere wandeling een stukje natuur van de gemeente Jabbeke en dichte omgeving aan te doen. Stappen tellen is eenvoudig, makkelijk en motiverend! Er zijn verschillende manieren om je stappen te tellen: apps, activity trackers of een klassieke stappenteller.”

Vanaf woensdag 20 april start men telkens om 19 uur op een verschillende startplaats. Achtereenvolgens is dit de parking van Beisbroek, het VTC, het SPC, zaal Sarkoheem, De Schelpe, de toegangspoort Vloethemveld langs Aartrijksesteenweg, Licht en Liefde, Swaenenburg, Avondrust en het koetsenhuis van Beisbroek. “We kiezen dus verschillende startpunten, verspreid op onze gemeente. Zo kunnen we telkens een andere maar gevarieerde wandeling aanbieden, ondanks de relatief korte afstand.” (PA)