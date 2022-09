Jabbeke schrapt ijspiste door torenhoge energieprijzen

Steeds meer steden en gemeenten nemen maatregelen om de energiefactuur te beperken. In Jabbeke is dat niet anders. Daar beslist het gemeentebestuur om dit jaar géén ijspiste te installeren.

“Te duur, gezien de huidige energieprijzen”, zegt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). “We willen niet de indruk geven dat we het geld zomaar wegsmijten. Het gaat om een besparing van minstens 40.000 à 50.000 euro.” Het vrijgekomen budget zal besteed worden aan groene energie.

De ijspiste in Jabbeke lokte voor de coronacrisis heel wat liefhebbers. Dat beseft ook burgemeester Frank Casteleyn. Toch neemt het gemeentebestuur nu al de beslissing om eind dit jaar geen ijspiste te installeren. “We hebben letterlijk de rekening opgemaakt”, legt Casteleyn uit. “Vergeet niet dat er momenteel heel wat gezinnen moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. Als gemeente willen we niet de indruk wekken dat we het geld zomaar door ramen en deuren gooien.”

Het gaat om een weloverwogen beslissing, benadrukt de burgemeester. Hij haalt er meteen cijfers bij die dat staven. “Als we uitgaan van een relatief normale, koude winter gaat het om een besparing tussen de 40.000 en 50.000 euro aan energiekosten om de piste draaiende te houden. En dan gaan we nog uit van het beste scenario. Stel dat we hogere temperaturen krijgen, moeten de machines nóg harder draaien en loopt de elektriciteitsfactuur hoger op.”

ZonnepanelenHoe de inwoners daarop zullen reageren, kan Casteleyn moeilijk inschatten. Al rekent hij wel op begrip, gezien de huidige energiecrisis. “Het zou onverantwoord zijn. Het budget dat we besparen, zullen we bovendien goed besteden”, benadrukt de burgemeester. “Op het dak van onze technische ruimtes zijn we van plan zonnepanelen te installeren.”

Daarmee zet Jabbeke verder in op groene energie. Eerder deed het dat al bij het vernieuwde gemeentehuis, dat vorige week pas officieel de deuren opende. (MM)