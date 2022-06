Izzepark viert Dag van de Skateboarder

De Izegemse jeugddienst wachtte niet tot morgen dinsdag 21 juni om de Dag van de Skateboarder te vieren. Afgelopen weekend al werd de skater in de kijker gezet tijdens een leuke wedstrijd die veel deelnemers én publiek naar het Izzepark lokte.

Dit is net de bedoeling van Skateboarding Day: skaters bijeen roepen. “Skateboarding Day werd inderdaad in het leven geroepen om skaters dichter bij elkaar te brengen. Eens alle bezigheden opzij zetten en gaan skateboarden”, verklaart jeugdwelzijnswerker Adelien Turcq.

In Izegem hoefden de skaters het geen twee keer gezegd te worden. Ze tekenden massaal present voor de wedstrijd die de jeugddienst organiseerde. “Er komen jaar na jaar meer deelnemers en supporters af, daarom hebben we het iets groters aangepakt dit keer”, aldus Adelien Turcq.

De supporters konden genieten van een hapje en een drankje, terwijl de skaters hun wedstrijd afwerkten. De deelnemers werden onderverdeeld in twee categorieën van jonger en ouder dan 15 jaar. In de eerste groep won Stem Samyn, bij de 15-plussers was dat Jelle Decoopman.

Eigenlijk vindt Skateboarding Day op 21 juni plaats. Vermits dit een weekdag is én bovendien voor heel wat deelnemers nog eens pal in de examens valt, werd het enkele daagjes vooruitgeschoven.