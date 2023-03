Izegemse Postzegelclub viert gouden jubileum: “Meesten focussen op één thema”

De Izegemse tak van de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars viert zijn vijftigjarig bestaan. Die Izegemse Postzegelclub telt 55 leden, waaronder José Desmet die al een halve eeuw mee draait. Samen met voorzitter Norbert Mommerency duikt hij in de geschiedenis van de club.

Toen de Izegemse Postzegelclub in 1973 boven de doopvont werd gehouden, was bestuurslid José Desmet er ook al bij. “Ik was nog een klein ventje toen mijn zus Maria postzegels wilde verzamelen en ik mocht die telkens voor haar ophalen. De collectie was amper een koekendoos groot toen ze de jongens interessanter begon te vinden”, knipoogt hij.

“Ik heb die dan maar als basis gebruikt voor mijn eigen verzameling. Later trok ik regelmatig met goede vrienden André Dewolf en Henry Platteeuw naar Roeselare, waar de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars (KVBP) samenkwam in toenmalig restaurant De Zalm op de Grote Markt.”

Eigen afdeling

“Daarop besloten we een eigen Izegemse tak op te richten. In het begin vergaderden we in café Lagaar, later verhuisden we naar zaal ISO en nu nog komen we elke eerste zondag van de maand bijeen in een lokaal van de brandweerkazerne in de Dirk Martenslaan.”

De leden komen niet alleen samen om zegels te wisselen, maar organiseren regelmatig ook een tentoonstelling of veiling. Tegenwoordig leidt voorzitter Norbert Mommerency (83) alles in goede banen. “Ik ben ooit in onze jeugdclub gestart, maar ben doorgegroeid”, glimlacht hij. “Nu bestaat die niet meer. Het is helaas een hobby voor zestigplussers geworden.”

“In onze piekperiode in de jaren ’80 telden we ruim 100 leden, nu zijn er dat nog een 50-tal. Toch blijven we enthousiast nieuwe zegels verzamelen. Vroeger kon je in je lokaal postkantoor terecht, nu gebeurt dat rechtstreeks bij de Postzegeldrukkerij in Mechelen. We kopen nieuwe zegels via een abonnement, maar ruilen ook nog met andere filatelisten.”

Emotionele waarde

Veel leden focussen zich op een bepaald thema. “Bij de één is dat landen, bij de ander bloemen”, zegt José. “Ik heb me altijd beperkt tot België, de omringende landen en Vaticaanstad, maar richt me vooral op ons land. Het is een te dure hobby geworden. Als je dan weet dat de meeste zegels tegenwoordig maar 20 % van hun cataloguswaarde hebben, dan moet je het daar zeker niet voor doen.”

“De emotionele waarde is voor mij veel belangrijker. Postzegels uit de klassieke periode tussen 1849 en 1900 zijn nog iets meer waard. Zegels van na de Tweede Wereldoorlog moet je niet meer verkopen, maar kleef je beter op een brief. Gelukkig is minister van Post Petra De Sutter zelf een liefhebber en is het gebruik van postzegels in oude Belgische franken tot 2028 verlengd”, knipoogt José.

De eerste postzegel uit België is in 1849 uitgebracht, met de beeltenis van koning Leopold I. “Ik heb zo’n exemplaar in mijn bezit, afgestempeld in Izegem”, glundert José. “Naast zegels verzamel ik immers ook briefwisseling uit onze stad en die gaat nog veel eerder in de tijd terug.”

“Zo heb ik brieven uit de 17de eeuw en heb ik zelfs een exemplaar uit de 18de eeuw waar gaten in zijn geprikt omdat ze toen dachten dat je cholera, waar toen een uitbraak van was, op die manier niet verder kon verspreiden.” (lacht) Voor 1849 werden al lijn- en later puntstempels gebruikt en daarvan hebben we er ook enkele in ons bezit.”

Eigen zegels

De Izegemse Postzegelclub heeft door de jaren heen ook enkele unieke zegels uitgebracht. “In 1989 konden we bekomen dat de Sint-Tillokerk deel uitmaakte van een reeks rond toeristische trekpleisters in ons land en op een zegel terechtkwam”, zegt Norbert. “In 2008 gebeurde dat nog eens en verscheen schoenfabriek (nu stadsmuseum, red.) Eperon d’Or met een topstuk uit de collectie van het Schoeiselmuseum op een zegel.”

“Naar aanleiding van ons gouden jubileum doen we nu ook iets speciaals en brengen we een ‘Mystamp’ uit. Het gaat om postzegels die we in beperkte oplage voor onze leden afdrukken. De ene toont kasteel Blauwhuis, het andere een gouden krans voor ons 50-jarig bestaan. Op die manier willen we het feest wat extra luister geven.”

Het vijftigjarig bestaan van de Izegemse Postzegelclub viert ze op 1 april in het Bierkasteel.