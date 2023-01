Izegemse Pekkersfeesten krijgen een winterse editie

Na een geslaagde eerste editie in juli 2022 pakt de organisatie achter de Pekkersfeesten uit met een wintereditie van het evenement. Op vrijdag 20 januari is het verzamelen geblazen voor de liefhebbers van new wave en postpunkmuziek in Cultuurcentrum De Leest. De organisatie van de Pekkersfeesten kon drie opkomende bands strikken.

“De tribune wordt ingeschoven en de zwarte outfits mogen uit de kast worden gehaald voor een avond livemuziek van de bovenste plank”, verduidelijkt co-organisator Matthias Leman. “Op vrijdag 20 januari vonden we nog een gaatje in onze agenda en veel bands stonden meteen klaar om te spelen. We hebben de kans meteen gegrepen en kunnen een mooie avond aanbieden met drie new wave en postpunkbands.

Starten gebeurt om 20 uur met lokaal talent. “We konden TV Eyes, de Izegemse tributeband van Iggy & The Stooges strikken, één van de belangrijkste bands uit de muziekgeschiedenis, ‘de proto-punk-band’ bij uitstek en een grote invloed op diverse rockgenres, van punk tot heavy metal”, weet Matthias.

Intense repetities

“Met lokale en ervaren performers als Rikie Seynaeve, Patrick Verfaillie, Filip Verfaillie en Marnix Vermeersch zijn we trots om het tweede live-optreden van deze band te mogen verwelkomen in De Leest.”

Daarna komen de mannen van The Mars Model, een band uit het Kortrijkse, het podium onveilig maken. “Deze vijf vrienden met een voorliefde voor punk, postpunk, wave, metal en goth rock brachten al na een aantal maanden intense repetities hun debuut plaat ‘Francobelga’ uit die heel warm werd onthaald door de pers in binnen- en buitenland”, zegt medeorganisator Francis Leman. “Ondertussen volgden al ‘Sister glory/frozen in time’ en‘Primal urge’ als vervolgplaten. Voor liefhebbers van Killing Joke, Magazine en alles daartussen.”

Tot slot mogen de organisatoren ook Disorientations verwelkomen. “Dit Antwerpse trio grijpt terug naar de melancholische dark 80 en combineert dit met een hedendaagse sound”, aldus Matthias. “Hun debuutplaat ‘Memory Lanes’ kwam in februari 2022 uit op PIAS, het label waar ook de collega’s van Whispering Sons toe horen. De leden van Disorientations zijn klaar om Vlaanderen te veroveren met hun songs die begeesteren en prikkelen. De goesting is duidelijk groot om er een topavond van te maken. Een echte aanrader voor de fans van het donkere muziekgenre”, besluiten Francis en Matthias.