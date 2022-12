Izegemse IJsberen hakken gaten in ijslaag openluchtbad en stappen er in: “Goed voor lichaam en geest”

De Izegemse IJsberen waren toe aan hun laatste zwempartij van het jaar. Baantjes trekken was vandaag niet mogelijk: het openluchtbad was toegevroren. Nadat enkele gaten in het ijs gehakt werden, gingen de ijsberen toch te water…

De thermometer liet er geen twijfel over bestaan: 2,3 graden, dat was om 11.30 uur de temperatuur van het water in het openluchtbad van sportcentrum De Krekel in Izegem. Anderhalf uur eerder was een 15-tal ijsberen de opwarming begonnen. In afwachting werden er ook enkele gaten in de ijslaag die op het zwembad drijft gemaakt. Even te water gaan tussen de ijsbrokken: een mooiere afsluit van het jaar konden de ijsberen zich niet dromen.

“Toch hoeft het niet altijd zo extreem te zijn”, zegt trainster Jocelyne Dierickx-Visschers. “Als er geen ijs drijft kunnen we baantjes trekken. Nu bleef het beperkt tot omzichtig in het water afdalen, want de ijsranden zouden ons kunnen verwonden.”

Dit moet ook zowat het enige zijn dat kan foutlopen tijdens dergelijke ijsbeersessie. Volgens arts Maaike Heyerick die sinds kort ook deel uitmaakt van de Izegemse IJsberen is pakweg een thermoshock uitgesloten als je het goed aanpakt. Volgens de dokter staat of valt alles met de juiste voorbereiding. “De opwarming is een pure cardiotraining. Als je er dan voor zorgt dat het eerste contact met het water met de voeten gebeurt, kan er weinig foutlopen. Integendeel. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ijsbeerzwemmen goed is voor de mentale gezondheid.”