Izegem huldigt verdienstelijke foorkramers bij opening kermis

Bij de opening van de Izegemse kermis werden vier foorkramers gehuldigd wegens hun respectabel aantal jaren aanwezigheid. “Izegem is de mooiste kermis en dit door diverse redenen”, merkte Guido Dagraed op die al 20 jaar met zijn lunapark aanwezig is in Izegem.

“De kermis blijft een specialleke onder mijn evenementen”, zei bevoegd schepen Lisbet Bogaert bij de opening van de Izegemse kermis. “Het blijven bewogen jaren. Na eerst de pure kennismaking en de bijhorende problemen was er het volgende jaar corona. Vorig jaar was er dan het vertrek van de Polyp en nu was de herinrichting van de Korenmarkt een nagelbijter.”

Geen Polyp

Samen met de stadsmedewerkers werd de puzzel gelegd en kreeg elk kermiskraam een plaats. Hiervoor werd ook een beroep gedaan op het kermiscomité. Ook dit jaar is de Polyp er niet, die staat in Leuven, maar opnieuw biedt de attractie Popcorn soelaas. “Sterker nog, de uitbater schonk 200 jetons die we op onze beurt uitdeelden aan de moni’s van de speelpleinwerking, de ideale doelgroep voor deze attractie.” Vier foorkramers werden tijdens het plechtig openingsmoment in de bloemetjes, of zeg maar biertjes, gezet. Het gaat om Jonathan Vanthournout van het schietkraam die al vijf jaar present is, Geert Haeck die al tien jaar aanwezig is met zijn mini-autoscooter, en voor 20 jaar aanwezigheid: Eurudique Vanrafelghem van het visspel en Guido Dagraed van het lunapark.

Vijfde generatie

Het mooie weer en het aantrekkelijke aanbod stuwen Izegemnaars en mensen uit buurgemeenten richting stadscentrum. “Onder meer dat randaanbod maakt Izegem een van de mooiste kermissen in ons land”, zegt Guido Dagraed van lunapark Showland. Hij is al de vijfde generatie van een foorkramersfamilie en hij vindt dat de kermissen het niet slecht doen. “De mensen hebben de foor herontdekt na corona. Ook in Izegem is dat het geval. De kermis valt perfect qua datum, iedereen is thuis in deze periode. Het is ook geen megagrote foor, maar er staan wel goede attracties: van elke soort iets. Dit samen met alle randactiviteiten maakt Izegem tot de mooiste kermis.” (MI)