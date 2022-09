Inwoners kunnen mee vorm geven aan het nieuwe skatepark in Oudenburg

Het skatepark aan sporthal Ter Beke wordt vernieuwd.

Voor de vernieuwing van het skatepark vinden we het belangrijk om te luisteren naar de skategemeenschap. Hierdoor werd een werkgroep opgericht, bestaande uit gemotiveerde skaters, jongvolwassenen, de betrokken stadsdiensten, burgemeester en schepenen. Samen willen we een kwalitatief skatepark uitwerken. We zoeken nog enkele enthousiastelingen die zich willen aansluiten in de werkgroep en het nieuwe skatepark mee vorm willen geven”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren.

De werkgroep ging op 4 april op bezoek naar gemeente Zedelgem om er inspiratie op te doen rond de aanpak van het nieuwe skatepark aan de Groene Meersen. De werkgroep komt op zaterdag 15 oktober samen om het plan voor het nieuwe skatepark uit te werken. Wie interesse heeft om aan te sluiten bij deze werkgroep, kan zicht melden via jeugd@oudenburg.be.