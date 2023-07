Intergemeentelijk skatepark officieel geopend: “Jeugd vindt al vlot de weg”

Het intergemeentelijke skatepark aan de polyvalente loods in de Nijverheidslaan in Dadizele werd officieel geopend. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Moorslede en Ledegem. “Sinds het skatepark klaar is, komen we hier bijna elke dag”, zegt Liam Deprez.

“Eindelijk.” De Moorsleedse schepen van Sport Jürgen Deceuninck (Sterk) is opgelucht dat het skatepark in Dadizele officieel geopend kon worden. Hij schetst het parcours dat afgelegd werd tot de realisatie van de nieuwe skateplek. “Eerst hadden we plannen om zowel in Moorslede als in Dadizele een skatepark te bouwen. De prijzen daarvoor zijn echter heel erg hoog. We kozen voor een kleiner park in Dadizele, maar kregen toen een goede tip.”

Oppositieraadslid Gert-Jan Hovaere (N-VA Plus) had opgevangen dat buurgemeente Ledegem ook op zoek was naar een geschikte locatie. Ook daar bleek dat niet gemakkelijk te zijn. De gemeentebesturen gingen samen rond de tafel zitten. De plannen om een groter, intergemeentelijk skatepark te bouwen kregen vorm. “We luisterden vooral ook naar de skaters zelf. Hun mening was erg belangrijk”, zegt sportschepen Deceuninck.

Sinds begin juli is het terrein in gebruik en kunnen skaters zich uitleven op de ramps en andere hindernissen aan de polyvalente loods in de Nijverheidslaan in Dadizele.

Mobiele groep

“We krijgen soms de vraag of dat voor de skaters uit Ledegem niet te ver is, maar we merken gewoon dat dit een erg mobiele groep is die zich graag verplaatst naar uitdagende skateparken”, zegt de Ledegemse schepen van Sport Emiel Debusseré (CD&V/VD). Ondertussen merken beide gemeentebesturen dat de jongeren de weg al vinden naar het park. “Sinds het park klaar is komen we hier bijna elke dag”, zegt Liam Deprez. “Vooral de skaterampen maken het park uitdagend. Ik ben zelf van Dadizele, maar ook andere jongeren uit bijvoorbeeld Ledegem en Geluwe zijn al hier komen skaten.”

De gemeenten Moorslede en Ledegem investeerden elk 50.000 euro in het project. “Er komen straks ook nog camera’s en we passen ook nog de omgeving aan. Er zullen bijvoorbeeld zitbanken geplaatst worden. Vanuit Ledegem kwam het goede idee om ook nog voor wegwijzers te zorgen zodat het skatepark gemakkelijk te vinden is”, rondt de Moorsleedse sportschepen Jürgen Deceuninck af.