Interactieve zoektocht voor kinderen door het historisch hart van Brugge

Op zaterdag 11 en zondag 12 februari organiseert Legends een interactieve zoektocht door het historische hart van Brugge voor jonge gezinnen. Onder begeleiding van middeleeuwse magiërs baan je je een weg door de stad om leuke puzzels op te lossen, quizvragen te beantwoorden en opdrachtjes uit te voeren.

Op je zoektocht krijg je hulp van middeleeuwse personages én maak je gebruik van een oud stadsplan uit de 16de eeuw. Het doel van de zoektocht is om als eerste de sleutel te bemachtigen van een oude kapel in Brugge, waar voor iedereen een heerlijke beloning ligt te wachten in de vorm van pannenkoeken en warme chocolademelk!

Deze activiteit voor kinderen van 5 tot 15 jaar is gratis en is een samenwerking tussen Legends en de Brugse Tempeliers, die zich inzetten voor minderbedeelden.

Inschrijven kan via legends.be

(SVK)