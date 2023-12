Ingelmunsterse Techniekacademie krijgt hogere financiële bijdrage

Sinds 2014 organiseert Ingelmunster de Techniekacademie voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Omdat de subsidiëring vanuit de Vlaamse overheid wijzigt, besliste de gemeenteraad om een hogere financiële bijdrage te betalen. Op die manier kan de plaatselijke Techniekacademie blijven bestaan.

Bij de Techniekacademie maken tieners kennis met wetenschap, techniek en technologie en gaan ze aan de slag met diverse materialen. Sinds 2014 is er ook in Ingelmunster een Techniekacademie, in samenwerking met hogeschool Vives. De financiering gebeurt vooral via subsidies van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) aangevuld met bijdragen van het gemeentebestuur en de deelnemers. VLAIO werkte onlangs een nieuwe verdeling van de financiering uit, waardoor er minder middelen zijn voor de Techniekacademies. Daardoor daalt het aantal sessies van 8 naar 6 en stijgt de bijdrage van de gemeenten van 920 euro naar 1.200 euro per jaar.

Technische interesse ondersteunen

Omdat de Techniekacademie altijd zo goed als volzet is, besliste de gemeenteraad om de hogere financiering te betalen. “We vinden het belangrijk om verder de Techniekacademie te kunnen aanbieden aan Ingelmunsterse kinderen. We willen de veertig gemotiveerde jongeren die op woensdagnamiddag vol enthousiasme de sessies volgen niet in de kou laten staan”, zegt schepen van Onderwijs Martine Verhamme. “Daarnaast is het ook onze plicht om de technische interesse en kennis bij jongeren verder aan te wakkeren en te ondersteunen. In de toekomst zal er altijd nood zijn aan technisch onderlegde en geschoolde mensen. Jong geleerd is oud gedaan!”