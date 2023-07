Ingelmunsterse kinderkrak Milan Wulbrecht deelt zijn zomertip: “Ogen uitgekeken op Jurassic Adventure”

De zomer is alvast goed gestart voor kinderkrak Milan Wulbrecht. Hij werd uitgenodigd om de expo Jurassic Adventure in Antwerpen te bezoeken en hij verzilverde zijn cadeau als kinderkrak, namelijk twee uur springplezier bij Jumpsquare Trampoline Park in Kortrijk.

Milan (16) is de zoon van Dieter Wulbrecht uit de Kortrijkstraat in Ingelmunster en Joke Dewyn uit Harelbeke en de broer van Jana. Hij is een hevige supporter in goede en slechte dagen van SV Zulte Waregem, voetbalt bij de U21 van Hulste Sport en is ook al enkele jaren scheidsrechter in vierde provinciale. In het voorbije seizoen floot hij 53 officiële wedstrijden.

Milan heeft ook een boontje voor geschiedenis. De tijd van de dinosaurussen spreekt hem erg aan. In de expo Jurassic Adventure in de Antwerpse Waagnatie kon hij dan ook zijn hartje ophalen. Deze unieke ervaring neemt de bezoekers mee op een fascinerende tijdreis doorheen miljoenen jaren, waarbij ze oog in oog komen te staan met meer dan 55 verschillende dinosaurussen die op een originele manier tot leven gebracht worden, waarbij hun bewegingen, gedrag en zelfs geluiden nauwkeurig worden nagebootst. Deze expo was al te zien in Genève, Parijs, Charleroi en nu in Antwerpen. Schrik om deze imposante dieren te ontmoeten, heeft Milan niet. “Hoe imposanter die kolossen zijn, hoe liever ik ze zie. En hoe meer geluiden ik hoor, hoe toffer ik dat vind.”

Bordjes vol nuttige info

Langs het educatieve parcours was Milan maar met twee dingen bezig: het bestuderen van de bordjes waarop alle info prijkt over de dinosaurus en het nemen van foto’s met zijn gsm. “Kijk eens hier, dát was een menseneter”, roept hij plots toen hij op een bordje ‘Killer 9’ zag staan. Volgens Milan is deze expo een ideale interactieve zomeractiviteit voor gezinnen. Je vindt er 5.000 m³ aan Dino-plezier, de jongsten kunnen zelfs een ‘Dino ranger’ worden door middel van een speelse zoektocht door het parcours. Ze kunnen zich vermaken als aspirant-paleontologen, terwijl ze dinosaurusbotten opgraven die verborgen liggen in het zand. Verder is er zowel binnen als buiten een speciale kidszone waar kinderen kunnen klimmen, spelen, springen en verkennen. Ze kunnen dansen met dinosaurussen, een foto maken in een reusachtig dino-ei en springen op dinosauruskastelen. Voor wie het liever wat rustiger aan doet, is er een levensgroot ‘Vier-op-een-rij’-spel.

Op Milan liet de expo alvast een stevige indruk na: “Deze expo is wel heel groot. Ik keek mijn ogen uit. Het is ongelofelijk dat zo’n dieren vroeger op onze planeet leefden. Ik vond het meer dan de moeite en heb ervan genoten. Of ik de komende nacht onrustig zal slapen? Helemaal niet, voor zoiets laat ik mijn slaap niet hoor”, besluit hij al lachend.

‘Jurassic Adventure’ is tijdens de zomervakantie alle dagen open tot en met zondag 3 september. Locatie: Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150 in Antwerpen. Eén standaardticket vanaf 12 jaar kost 16 euro. Kinderen van 2 tot 11 jaar betalen 14 euro. Een Family Pack (2 standaard en 2 kinderen tot 11 jaar) kost 48,50 euro. Tickets zijn verkrijgbaar via www.jurassicadventure.be