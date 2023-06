Ingelmunsterse 40-jarigen zijn ‘preus lik fjirtig’ en feesten op zaterdag 14 oktober

Op zaterdag 14 oktober organiseren de 40-jarigen van Ingelmunster een feestelijke avond voor alle leeftijdsgenoten. Iedereen die in Ingelmunster woont of er naar school is geweest en in 1983 geboren is, is meer dan welkom, samen met hun partner.

Het feest wordt georganiseerd onder het thema Preus lik fjirtig. Om 18.30 uur is er een ontvangst en huldiging in het gemeentehuis, met receptie. Een uur later start het feest in De Brasserie van het Ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat met apero, hamburgertruck, dessertbuffet en dansfeest met dj.

60 euro per persoon

Inschrijven kan tot en met zaterdag 7 oktober door 60 euro per persoon over te schrijven op het rekeningnummer BE15 7310 5633 3430, met mededeling ‘Feest 40 jaar + naam + aantal personen’.

Alle Ingelmunsterse 40-jarigen hebben intussen een persoonlijke uitnodiging in de bus gekregen, die hieronder ook te vinden is.

Wie meer informatie wil: ingelmunster1983@gmail.com, de Facebookpagina 40 in 2023 – Ingelmunster, Philippe Verhaest (0479 93 32 48) of Heide Vandekerckhove (0476 79 88 07).

© GF

© GF

philippe.verhaest@kw.be