Ingelmunster viert kerstmis, nieuwjaar én Pasen met Willy Sommers op Marktplein

Zondag even na 12 uur stapte Willy Sommers op het podium op het Marktplein in Ingelmunster, waar hij zo’n 45 minuten zong voor ruim 1.300 aanwezigen.

De komst van Willy Sommers was al drie keren verplaatst. Normaal ging hij in 2020 al langskomen om te zingen na een voetbalwedstrijd van de Rode Duivels op groot scherm, maar dat kon niet doorgaan wegens corona. En ook de twee volgende data mochten niet doorgaan. Het gemeentebestuur van Ingelmunster besloot dan maar Willy uit te nodigen op hun nieuwjaarsreceptie, die normaal altijd begin januari plaatsgrijpt maar die dan eveneens verplaatst moest worden. Eindelijk was het zover.

De aanwezigen kregen elk twee drankbonnetjes van de gemeente. Het werd een gezellig samenzijn met tussenin een optreden van Willy Sommers, die twaalf uur eerder nog op het podium stond van de afscheidsshow van de Grote Peter Van de Veire Show in het Antwerpse Sportpaleis. Met weinig slaap arriveerde hij op tijd in Ingelmunster. En Willy genoot net zoals alle aanwezigen van dit optreden, dichtbij zijn fans en de vele Ingelmunsternaren. Hij zei tegen het publiek: “Wij vieren hier kerstmis, nieuwjaar én Pasen.” (PADI – foto FODI)