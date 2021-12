Inge Maes biedt als wandelfluisteraar stiltewandelingen aan: “Zo kom je tot nieuwe inzichten”

Tijdens de coronacrisis gingen we massaal aan het wandelen. In het begin van de pandemie was het dan ook een van de weinige manieren om in contact te blijven met vrienden en familie. Maar wandelen heeft nog tal van andere voordelen. Inge Maes uit Lichtervelde biedt sinds kort stiltewandelingen aan, om emoties al wandelend een plaats te geven, zonder die te over-analyseren.

In het dagelijkse leven staat Inge Maes (43) in het onderwijs. Zo begeleidde ze jarenlang leerkrachten in allerhande veranderingsprocessen, zoals de digitalisering in het onderwijs. Inge merkte dat de rust die ze uitstraalt in haar job een positieve indruk naliet op veel mensen en wou daar ook in haar vrije tijd iets mee doen. Sinds kort biedt Inge daarom stiltewandelingen aan als wandelfluisteraar.

“Er wordt telkens een bepaald thema gekoppeld aan de wandelingen”, legt Inge uit. “Tijdens elk soort wandeling wordt stilte op meerdere manieren geïntegreerd. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de natuur, maar ook bij het thema van de wandeling, zoals loslaten, twijfels, innerlijke stilte of eigenwaarde.”

Meer ‘zijn’

“Het unieke van deze stiltewandelingen ligt enerzijds in de concrete aanpak en anderzijds in de werkwijze. “Niet door jezelf te analyseren, te onderzoeken of te bevragen, maar door meer te ‘zijn’, krijgen de onderliggende emoties van het thema een plaats, zodat ze niet langer een stoorzender zijn. De aanpak omvat een praktisch stappenplan om het ‘zijn’ beter te concretiseren. Zo kan je dit thuis ook integreren in je eigen leven.”

De sterkte van de stiltewandelingen ligt vooral in de toegankelijkheid voor iedereen

Met de stiltewandelingen, van ongeveer drie à vier kilometer, wil Inge een meerwaarde bieden aan iedereen die bewuster in het leven wil staan. “Omdat de huidige maatschappij veel vraagt van mensen, waarbij velen geen tijd en ruimte meer vinden om bepaalde emoties zoals kwaadheid, verdriet, angst en schaamte een plaats te geven, is het belangrijk dat deze gevoelens toch erkend worden,” aldus Inge.

“Vanuit de stiltewandeling bied ik een concept aan om dit te doen. Dit om te voorkomen dat gevoelens vroeg of laat een andere uitweg zoeken.”

Gezapig tempo

De stiltewandelingen van wandelfluisteraar Inge vinden plaats in Zedelgem, Brugge (Sint-Andries & Sint-Michiels), Izegem en Ardooie. Inschrijven kan via de website ingewandelt.com. “De sterkte van de stiltewandelingen ligt vooral in de toegankelijkheid voor iedereen”, zegt Inge. “Het tempo van wandelen is gezapig, aangezien vertragen en verstillen een belangrijk onderdeel vormen. Bovendien hanteer ik klare en duidelijke taal, steeds vanuit een heel open en ontvankelijke houding.”