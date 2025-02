Infoavond voor wie animator op De Warande wil worden

Wie minimum 16 jaar is en animator wil worden tijdens de speelpleinwerking De Warande, kan naar een infoavond komen op zaterdag 1 maart om 19 uur. Die heeft plaats in de lokalen van De Warande in de Aartrijkestraat 140. Na 21 uur kan er in een ongedwongen sfeer kennisgemaakt en verbroederd worden met de al bestaande animatoren.

individueel gesprek

De kandidaat-animatoren bereiden de activiteiten voor die tijdens de paas- en/of zomervakantie plaatshebben. Ook spelen ze mee met de kinderen en leiden de speelpleinwerking in goede banen. Stiptheid, sociale vaardigheid en vlotte communicatie zijn belangrijke waarden.

“Sommige animatoren zijn vele jaren na elkaar van de partij, maar we hebben ook telkens nieuwkomers nodig”, zegt Fran Pecceu van de stedelijke jeugddienst. “Na de infoavond kunnen de geïnteresseerden zich registreren. Vervolgens worden ze uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. De speelpleinwerking verwelkomt tijdens de vakanties dagelijks zo’n 150 spelende kinderen. We hebben daar een team van 15 tot 20 animatoren voor nodig.”

Hechte vriendengroep

“De Warande is een prachtig domein”, vult schepen van Jeugd Lieselotte Denolf aan. “Het bos, de beek en de vele speeltuigen zijn aantrekkelijk voor de jongens en meisjes om te ravotten. Als animator kun je meespelen met de kinderen en vorm je bovendien een hechte vriendengroep met de andere animatoren. Zo leer je zelf heel wat bij op het vlak van omgaan met elkaar en het organiseren van toffe activiteiten, zoals het jaarlijkse Warandefestival.”

Dat Warandefestival stond vorig jaar in het teken van Super Mario. Het is voor de animatoren telkens een unieke kans om samen met de spelende kinderen mee uit de bol te gaan. Soms hebben er ook uitstappen plaats en er is opvang voorzien. (JS)

Voor info: www.torhout.be/animator-worden